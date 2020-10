Asesinato de Abigail en Tucumán: “Si nosotros lo encontramos antes, lo liquidamos”

Tras pasar y dar sus respetos a la familia Riquel, un grupo de alrededor de 10 hombres salió del velorio y se reunió a pocos metros de la vivienda. Según le aseguraron, ellos iniciarán su propia pesquisa para intentar dar con “Culón”, el joven de 25 años que fue acusado por los vecinos como autor del aberrante crimen de Rocío Abigail Riquel, de 9 años.

“Lo buscaremos nosotros porque la Policía no lo va a hacer. Por su bien que se entregue porque si nosotros lo encontramos primero lo liquidamos”, aseveró Mario, un hombre de 40 años que discutía con sus compañeros los posibles lugares donde podría haberse escondido. A las 15 horas salieron a buscarlo.

Un hecho aberrante

El domingo por la mañana, Pablo Riquel besó a su hija por última vez. Le dijo a la pequeña que se iba a comprar carne para que al mediodía comieran un asado por el Día de la Madre, y que cuando regresara deberían ayudar a mamá con los preparativos.

Cerca de las 9, Abigail pidió permiso en su casa para ir a jugar con una amiga del barrio Congreso, ubicado en el límite norte de la capital. La nena salió de casa y caminó dos cuadras hasta su destino, allí le dijeron que su compañera de juegos no podía salir ese día. La casa del acusado está a pocos metros de allí. Hay vecinos que aseguran que a esa hora vieron a “Culón” llevando de la mano a la niña, pero no imaginaron que eso podía ser

señal de lo que pasaría después.

A las 11, alrededor de 50 vecinos se movilizaron junto a dos efectivos policiales para intentar encontrar a la nena. Tras cuatro horas de búsqueda y bajo el intenso calor del domingo, hallaron a la niña asesinada en un descampado cercano, ubicado en la esquina de avenidas Francisco de Aguirre y América. El cuerpo, había sido enterrado hasta la mitad, presentaba un fuerte golpe en la cabeza, signos de abuso y de intentos de asfixia, según confirmó ayer la autopsia.

Los vecinos buscaron hacer justicia por mano propia

El aberrante crimen desató la furia del vecindario, que regresó a la casa del acusado y -según contaron dos mujeres- se encontraron con la vivienda deshabitada, con las cosas revueltas y con indicios de haber sido abandonada.

Los vecinos incendiaron la vivienda de “Culón” y de su madre; incluso aseguraron que el joven presentaba una actitud sospechosa cerca del mediodía, cuando se lo vio por última vez. Alertados por el fuego, la Policía se presentó en el asentamiento de barrio Congreso, para entonces la gente ya había cortado la avenida América y exigía justicia por Abigail.

Fue entonces que algunos vecinos le recriminaron a los uniformados no haber aportado hombres para la búsqueda de la menor. La discusión terminó en represión. Pablo Riquel y su esposa Sofía Coman estaban destrozados.

“Le doy gracias a los vecinos por estar con nosotros en un momento así. Por ayudarnos a buscar bajo el rayo del sol a mi hijita y por cada uno que compartió la foto de ella para intentar localizarla. Gracias por no dejarnos solos”, dijo la mujer

sumida en llanto.

«No merecía que la maten así»

Más temprano, mientras aún se desarrollaba la autopsia, Riquel habló: “Quiero que haya justicia y voy a seguir hasta encontrarla, para mi y para mis hijos, a quienes le quitaron una hermana. Ella no merecía que le hagan esto, que la maten así”, dijo el padre, quien era asistido por allegados. “Todos saben quien fue, todos lo están buscando. Le pido a las autoridades por favor se muevan para que mi hija pueda descansar en paz. Es lo único que les pido, que encuentren al culpable”,

añadió.

“Anduve desde las 11 buscando a mi hija. Quise poner la denuncia en la seccional 12 y el comisario me dijo que no podía tomarla porque podía ser que la nena estuviera en la casa de un amigo. Les dije que ya habíamos andado por todos lados, que si no podían asentar la denuncia que al menos se acercaran a ayudar en la búsqueda. Vinieron dos policías y se fueron a la media hora, volví a la comisaría y me dijeron que no había móviles y que los efectivos ya estaban cansados. ‘Buscala vos a tu hija’, así me contestaron

esas basuras”, cerró Riquel en una entrevista.

El descontento de los vecino también se percibió en una marcha. Alrededor de 100 personas cortaron ayer al mediodía la avenida América, portaban carteles con fotos del acusado y leyendas que decían: “violador suelto, atrápenlo vivo o muerto”.

Las claves del caso

1- Rocío Abigaíl se despertó temprano. Luego de desayunar, recibió la autorización de su familia para ir a jugar con una amiguita.

2- Una vecina la vio por última vez cerca de las 10 cuando caminaba con un tal “Culón”, el principal sospechoso de la víctima.

3- La familia comienza a buscarla y al mediodía hace la denuncia en la Policía. Aseguran que no se la quisieron tomar ni los ayudaron a buscar.

4- El acusado la habría llevado a un descampado rodeado de montañas de tierra que no permite observar lo que sucede allí.

5- El sospechoso, según la hipótesis, abusó de la niña e intentó asfixiarla. Como no pudo, hacerlo, la habría matado de un golpe en la cabeza.

6- “Culón”, desapareció del lugar del hecho luego del hallazgo del cuerpo. La Policía y los vecinos lo buscan intensamente para atraparlo.

Fuente: La Gaceta