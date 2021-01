Repartía viandas en bicicleta para pagar sus estudios y se la robaron a pedradas

Un joven de 20 años fue atacado a pedradas en el puente Eva Perón de la ciudad de Paraná por delincuentes que le robaron la bicicleta. Patricia, la mamá de Luciano, contó que el rodado es una herramienta de trabajo para la familia. El chico reparte viandas por el barrio.

“Mi hijo salió aproximadamente a las 15. Cuando llegó al puente Eva Perón, en calle Florencio Sánchez, fue atacado por dos chicos, más o menos de su misma edad. Uno de ellos alzó una piedra muy grande del piso, le tiró y le dio en la cabeza”, dijo la mujer a El Once, canal de televisión local.

Patricia siguió con su relato: “Mi hijo cayó herido, ensangrentado. No llegó a perder el conocimiento, pero le llevaron la bicicleta. En el centro de salud Carrillo le brindaron las atenciones, pero quedó con puntos en la cabeza y lesiones en otras partes del cuerpo producto de la caída. Ahora está en la cama, ya no podemos hacer nuestro trabajo y quienes se llevaron la bicicleta no midieron que hubieran podido matarlo”, lamentó la mujer.

«Nosotros no robamos a nadie. Trabajamos dignamente y nos costó mucho juntar el dinero para comprar la bici para que él y el hermanito repartan las viandas que les hago para costearse los estudios. Soy el único sostén de familia. Mi mamá de 75 años vive con nosotros”. Acotó que producto de la pedrada “mi hijo tiene que ir al neurólogo. Anoche le hicieron una tomografía porque empezó con vómitos. Ojala no le pase nada, más allá de las heridas que tiene”.

Finalmente, aseguró que “después de realizar la denuncia me dijeron que no es muy seguro que marche ese tema. La gente que socorrió a mi hijo sabe quiénes son, porque no es la primera vez que roban, pero no hay nombres ni testigos”.

