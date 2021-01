Un pitbull atacó a ocho vecinos y lo mataron de dos tiros: “Era un asesino, nos quería comer”

Una situación caótica azotó a los vecinos de Morón, Buenos Aires, cuando un pitbull se escapó de su domicilio y empezó a atacar a todos los que pasaban por el lugar. Fueron ocho los vecinos que sufrieron heridas, cinco de ellos con lastimaduras graves, y algunos debieron ser hospitalizados. Un agente policial lo mató de dos tiros, el perro se había abalanzado hacia él para atacarlo, y la gente del lugar le rogó que disparara. «El policía no le quiso disparar, le pegó dos tiros porque se lo pedimos y el perro seguía atacando igual», relató una vecina.

El pitbull se llamaba Jason, tenía dos años, y pertenecía al ex concejal y director municipal de la Unidad de Gestión Comunitaria (UGC) N° 9 de l Morón, Marcelo Ríos. Tal como explican los vecinos, no era la primera vez que atacaba, y el mes pasado después de morder a dos personas del barrio, fue trasladado a Zoonosis, donde dicen “iba a ser sacrificado”, por su prontuario agresivo.

​ “El dueño lo fue a buscar y se lo dieron. Si lo hubiesen sacrificado a tiempo esto se podría haber evitado”, explica Marta Orellana, con ambos brazos vendados desde la falange hasta el codo. “El perro era asesino, me quedé con terror, no quiero salir a la calle. Le tengo que decir a mi hija que me acompañe. Me la pasé todo el día llorando”, continúa.

“Le pegué una patada y me tapé con la bolsa que tenía por eso me soltó. Ese perro salió a matar gente, salió a comer. Me soltó a mí y agarró a otra señora después”, recuerda Agustín Felipe Martínez (57), quien tuvo que ser asistido por lesiones en ambas piernas y en la mano derecha. “El intendente va a tener que hacer algo, vamos a pedir respuestas porque el dueño del animal es empleado del municipio”.

Junto con personal de Zoonosis, los agentes trataron de contener la situación. Los heridos fueron trasladados a un centro de atención de la zona, mientras que el resto trataba de contener al animal. No sólo no lo lograron sino que además, el perro saltó sobre el policía para atacarlo. Cada persona que trataba de calmarlo, recibía a cambio una mordida.

“Ahí tuvo que disparar, no tuvo opción, se lo pedíamos todos”, relatan los vecinos, quienes recuerdan haber escuchado cuatro disparos. El parte policial menciona dos. Tal como relata la gente del barrio, Liliana Paskut, otra de las víctimas, tuvo que ser operada de urgencia. “Le sacó un pedazo de muslo, la atacó dos veces y lloraba tanto que me daba lastima. La tuvieron que operar está internada en el hospital”, asegura Martínez. Mientras que Yanet Martínez, otra vecina, contó: “Mi mamá quedó con más de 100 puntos y sin un tendón. Pedimos justicia por los ocho heridos”.

Finalmente, el cuerpo del pitbull fue trasladado por personal de Zoonosis, y los damnificados señalaron que llevaran a las autoridades municipales los reclamos correspondientes por los daños ocasionados