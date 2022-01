Habló la madre de Dafne Soto: «Sí, siento mucho dolor, tengo culpa»

La convocatoria de la marcha para pedir justicia por la joven Dafne Soto, se realizó en horas de la mañana en la capital jujeña. En la ocasión estuvo presente la madre de la joven que pidió que se esclarezca el caso de su hija.

Amalia Mamaní, madre de Dafne Soto, la joven de 18 años que perdió la vida el paso miércoles 26 de enero en la ciudad de Humahuaca, dialogó con Somos Jujuy e indicó: “quería que si él era la felicidad de mi hija, esté con él”.

Además agregó: “No sé si me equivoqué o no, pero la ficha se la puse yo por más que mucha gente me advertía, la ficha se la puse yo por mi hija”.

Con respecto a cómo se actuó en un primer momento del hallazgo de la joven, Amalia dijo: «Voy a plantear las irregularidades que hubo. Estoy agradecida con el Fiscal, lo que pasó en Humahuaca a mí me dejo mucho para hablar».

Luego continuó: «En este momento no quiero acusar a nadie, quiero creer que ellos tendrán la respuesta de por qué actuaron así, qué pasó en Humahuaca, por qué tomaron la causa así. Yo no quiero acusar a nadie. Tengo palabras dolorosas que se dijeron allá que no las quiero decir ahora, seguro que cuando este más firme de lo que estoy ahora, porque no quiero lastimar ni ir contra nadie. No quiero nada de eso, no quiero hacer política porque a mí a mi hija no me la va a devolver nadie».

Por otro lado, Amalia indicó que mucha gente la está apoyando, pero que también hay gente que la indica: “¿Quieren saber si siento dolor? sí, siento dolor, ¿quieren saber si siento culpa? tengo culpa y no sé qué más quieren que les diga”.

«Necesito asegurarme que esta causa no se duerma. De que llega en verdad a tener una justicia para mi hija», indicó la madre.

Recuerdo de Dafne

Finalmente Amalia comentó: “El último tik tok que mando mi hija, que me lo mando una colega, se la ve a mi hija bailando, siempre con esa alegría, con esa chispa, era una chica divertida. A su corta edad daba muchos consejos, era una chica divertida, le gustaba bailar, pensaba en la juventud. Siempre me voy a quedar con el mejor recuerdo de mi hija”.