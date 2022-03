Denuncian a un hombre que estafa vendiendo celulares en Jujuy

En las últimas horas se conoció el caso de una estafa a Agustina Medina, conductora de Canal 7 de Jujuy, tras intentar realizar la compra de un celular. Después de exponer este hecho se conocieron historias similares.

Según explicó Agustina (@agumedi) a Somos Jujuy, el hecho comenzó en diciembre de 2021 cuando una persona a la cual ya le había comprado un celular le ofrece un modelo más avanzado del que ya tenía. “Me llamó y me dijo que su distribuidor de Salta tenía un IPhone 11 para vender antes de las fiestas de fin de año y llegaría en enero”, comentó.

En ese momento Agustina debía hacer una entrega de dinero para poder acceder al teléfono que llegaría en la primera quincena del mes de enero. Ante la imposibilidad de entregar la plata, la persona acusada le dijo que el pondría una parte para poder “asegurarle” el dispositivo móvil a ella.

Finalmente y con una forma de pago que requería la entrega de un celular, Agustina cierra la operación transfiriendo $60.000 al hombre que en la actualidad ya no estaría en Jujuy.

“Le entregué el dinero y durante tres semanas lo llamé y me iba pateando para postergar la entrega. Siempre me decía algo, que no llegaba o que no estaba disponible el color que había elegido cuando yo nunca había dicho nada de eso. Siempre tenía una excusa”, explicó a Somos Jujuy.

Tras más de un mes de haber realizado la transferencia, Agustina logró comunicarse telefónicamente con él. “Nunca me podía contestar siempre me decía que estaba ocupado”, comentó. De manera fortuita tomó conocimiento de que la persona con la que había generado la compra estaba fuera de la provincia por deberle dinero a mucha gente. Esta información la brinda un ex compañero de trabajo de este hombre que asegura que “lo buscan en todos lados”.

“No sé dónde está, en Jujuy lo buscan. Una vez me dijo que estaba en Tucumán, después en Salta. Su familia dice que está en Santa Fe y otros dicen que está en Brasil”, explicó Agustina.

Tras muchos intentos por recuperar el dinero y tomando conciencia sobre la inexistencia de un teléfono que se esté comercializando, Agustina habló nuevamente con él instándolo a devolver todo lo transferido. “Me mandó un comprobante falso de un deposito del Banco Galicia por $60.000. Ni la tipografía era la misma, era trucho”, expresó.

Después de hablar muchas veces con él por teléfono, Agustina consiguió que le devolviera $10.000 con la promesa de recibir transferencias futuras para completar el dinero que faltaba. Esto nunca ocurrió.

“Invertí todo lo que tenía porque yo trabajo con el teléfono, nunca más tuve noticias de él hasta el momento en que en mi Instagram publiqué que me debía plata. Subí las historias y llegó hasta hablar con mi familia. Me llamó y me pidió que borrara todo”, comentó Agustina y relató que también recibió una llamada de la madre del joven que asumió la culpa de todo y aseguró que pronto se haría la devolución.

Posterior a la publicación de Agustina hubo una catarata de mensajes de personas que aseguraban haber vivido una situación similar con este chico. “Hay gente que me habla también de transferencias truchas y que él te manda el mismo comprobante que me mandó a mí. También me dijeron que la madre le prometió pagarles a otros y nunca recuperaron la plata. Tengo muchísimas respuestas de personas que pasaron lo mismo y los estafó de la misma manera”, finalizó.