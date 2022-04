Doble femicidio: trasladan los cuerpos de las hermanas Gorosito de Libertador a Yuto

La sociedad jujeña continúa conmocionada y consternada por el doble femicidio de las hermanas Gorosito y el intento de un tercer femicidio, de la madre de ambas mujeres, ocurrido en la localidad de Yuto el pasado 15 de abril.

En dialogo exclusivo con Somos Jujuy, Graciela Segundo madre de las víctimas, explicó que tras la trágica perdida de sus hijas y después de seis días, recién le harán entrega de los cuerpos para que puedan ser trasladados hasta Yuto y así despedir sus restos.

“Se me hacía imposible retirar a mis hijas porque no eran nacidas acá sino en Santa Fe y teníamos que presentar una serie de papeles. Ahora ya está todo solucionado y recién puedo retirar a mis hijas para que ellas puedan descansar”, indicó Graciela.

Luego continuó: “Lo único que quiero es que se haga justicia porque pasó algo muy grave, me hicieron mucho daño a mí, a mi familia y a mis cinco nietos que quedaron sin sus mamás”.

En el contexto de dolor y pérdida de la familia, la madre de Pamela y Ramona, apuntó contra el nulo accionar del personal policial previo al fatal desenlace: “Tienen que entender que cuando nosotras pedidnos auxilio es por algo. Por algo vamos para que nos ayuden para que nos defiendan”.

Además agregó: “Nosotros denunciamos, denunciamos, fue mi hija a hacer la denuncia y demoraron y esto pasó, terminó todo. He incluso yo podría haber perdido la vida y no se lo estaría contando hoy a ustedes”.

Continúa la búsqueda del femicida de las hermanas Gorosito

En este sentido, Graciela Segundo detalló: “No se sabe nada de él. Ahí anda, dicen que lo han visto por aquí, por allá, pero no sabemos dónde se esconde, dónde está. Él se guía por la familia, su familia lo apoya y ellos son padres, madres, abuelos, por qué no le dicen ‘no hijo anda y entrégate, mira lo que has hecho’”.

Respuesta del Fiscal de la causa

Con respecto al accionar de la justicia, Segundo explicó que el Fiscal Lobo a cargo de la causa, se puso en contacto con la familia: “Me dijo que él va a dar con esta persona, que no me preocupe, que va a hacer todo lo posible para dar con él. Yo lo quiero vivo o muerto o si él se mata en el monte mucho mejor porque no se merece nada. Él no tuvo piedad de nadie”.

Finalmente con mucho dolor, Graciela indicó: “Por el momento yo quiero que mis nietos se queden conmigo, yo soy su abuela y está mi mamá, mi hermana y toda mi familia apoyándome. Pedimos que la gente nos colaborar con lo que pueda para mis nietos que han quedado chiquitos. Quiero justicia, que la ley caiga en él. No se merece ni estar preso sino muerto”.