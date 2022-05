Crimen de Néstor Cuenca: “A mi papá no lo mató una sola persona”

En horas de la mañana, familiares y la defensa de José María Villafañe se concentraron en Plaza Belgrano para brindar una conferencia de prensa donde dieron a conocer las novedades del caso y aseguraron que pedirán prisión perpetua para los acusados.

Leer más: El dolor de la familia Villafañe a dos años del crimen: “Nos mataron a todos”

En este contexto, en la actividad estuvo presente la hija de Néstor Cuenca quien fue ultimado en diciembre de 2021 en la ciudad de El Carmen quien aseguró que continuarán pidiendo justicia.

Cabe destacar que el pasado viernes 29 de abril, el Ministerio Público de la Acusación informó sobre la detención de un sospecho por el crimen del mecánico. La Investigación está caratulada como “Homicidio Criminis Causae y robo en concurso real”.

Leer más: Detuvieron a un sospechoso por el crimen de Néstor Cuenca en El Carmen

En este sentido Érica Cuenca, hija de Néstor, indicó a Somos Jujuy: “Este es un inicio como causa. No es el fin de la lucha, no es el fin del pedido de justicia. Es un inicio para buscar la verdad que como familia es lo que siempre buscamos”.

Luego la joven agregó: “Hay otros implicados en la causa, tenemos la certeza de eso. Estamos a la espera de que las demás personas sean identificadas y detenidas para que asuman la responsabilidad de los hechos”.

Pedido de justicia por Néstor Cuenca

Para la familia Cuenca, Néstor fue entregado y hay más de un implicado en el crimen. “A mi papá no lo mató una sola persona. Desde ese momento, que estuvo ahí en el taller de mi papá, que se atrevió a entrar a la casa de mi papá a robar, no fue una sola persona. No sabemos si hay una o dos personas más, pero seguramente había una persona afuera de campana”, explicó Érica.

Leer más: “No sólo nos quitaron a mi papá, nos quitaron una parte del alma y las ganas de vivir”

Luego continuó: “Además de estas personas, pienso que hay otra persona que entregó a mi papá. No sé si una persona cercana al círculo de amistad, sino cercano como cliente. Quizás mi papá comentó que tenía un dinero que no tenía. Él solía decir que tenía dinero cuando no era cierto y por eso vamos a llegar a todos, desde la persona que pasó el dato, que lo entregó, hasta las personas que ingresaron y la que estuvo afuera. Todos se tienen que hacer responsable”.

Finalmente la hija de Cuenca aseguró: “Esta versión yo la dije desde el principio porque yo sabía que mi papá no andaba en nada raro, yo sabía que no tenía enemigos, mi papá no era capaz de hacerle algo a alguien como para que esa persona quiera vengarse. Y fue así, entraron a robar y lo mataron”.