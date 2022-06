Interpol, Policía de Salta y Gendarmería Nacional colaboran con la búsqueda de Rótolos

La fuga de José Luis Marino Rótolos, condenado a prisión perpetua por el asesinato de Marcos Antonio Ortega, despertó la alarma de las fuerzas de seguridad provinciales y federales que lo buscan intensamente.

Interpol, Organización Internacional de Policía Criminal, elevó la alerta a las fuerzas de seguridad de los países vecinos. También colaboran con la búsqueda la Policía de Salta y Gendarmería Nacional.

Así lo confirmó el jefe de la Policía de la Provincia, comisario mayor Horacio Herbas Mejías. «La Policía de Salta puso a disposición a la Dirección de Investigaciones para realizar rastrillajes ya que Jujuy está rodeado de territorio salteño. Estamos tratando de establecer su paradero, capturarlo y ponerlo a disposición de la justicia», remarcó el funcionario policial.

Asimismo, Mejías subrayó que Gendarmería Nacional intensificó los controles en Rutas Nacionales 9, 34 y 66. «Está todo controlado, se revisa vehículo por vehículo».

«Quiero que la Justicia me dé una explicación de todo esto»

Vanesa Ortega, hija de Marcos Ortega, dialogó con La Mejor Mañana de AM630 e indicó que la familia está shockeada desde que se enteraron de la fuga de José Luis Marino Rótolos, asesino de su padre.

“Estoy enojada, shockeada por la situación. Me enteré por familiares y amigos y no entendía nada porque él estaba cumpliendo condena en Salta porque tenía cadena perpetua. Ya hacía 9 años que él tenía que estar cumpliendo cadena perpetua allá y me entero que hace 2 años por la pandemia pide que se lo traslade para acá”, explicó la mujer.

Luego agregó: “Estamos shockeadas, estamos en la misma situación como cuando nos enteramos que papá desapareció. Bueno, así nos encontramos ahora”. Las hijas del cambista y su esposa nuevamente recibieron un revés, “la tengo a mi mamá en el médico porque se le subió muchísimo la presión, está re mal por la situación”.

Vanesa también explicó: “Todo lo que luchamos para que se haga justicia se desmoronó, ahora esta persona, con una brisa mágica, se escapa de un lugar que supuestamente tiene mucha seguridad y como burla se fue a comprar pan (sector de panadería del Servicio Penitenciario)”.

Revivir el pasado

Vanesa Ortega aseguró: “Es como volver al pasado. Nos costó demasiado salir de esta situación como para que esta persona se burle así de la justicia o se siga burlando de todos. Lo único que sé es que se escapó y seguro que tuvo ayuda de muchas personas. Supuestamente hasta ahora hay 3 involucrados que ya los detuvieron”.

Finalmente, la hija del cambista ultimado indicó: “Pedimos que se entregue o que la justicia me da una explicación de todo esto”.

Crimen del cambista jujeño

Hace 9 años, José Luis Marino Rótolos, cambió el destino de toda una familia. Tras la fuga del Penal, Vanesa dijo: “Es como volver 9 años”, ya que el hecho ocurrió el 31 de marzo del 2013 “cuando a las 12 del mediodía me lo matan a mi papá”.

Consternada la hija de Marcos detalló: “Ese día mi papá salió diciendo que iba a cambiar X cantidad de dinero y volvía, que se iba a demorar entre 5 y 10 minutos. A él lo buscaron de mi domicilio, de mi casa”.

Según lo detallado por la joven mujer, a su papá lo llamaron por teléfono indicando que el Juez Massaccesi necesitaba cambiar dinero para comprar una camioneta de alta gama.

“Le dijeron que el domingo a las 9 de la mañana lo pasaban a buscar para hacer el cambio de dinero. Obviamente que mi papá se subió al auto porque conocía a la persona porque mi papá era una persona muy desconfiada. Mi papá siempre hacía sus cambios en confiterías o lugares públicos, no era una persona que se iba a subir a cualquier auto”, indicó Vanesa.

Pero ese domingo la vida de toda la familia cambió. “Ese día me llama mi hermana a las 18 de la tarde y me dice que mi papá no aparece”.