Batalla campal en Abra Pampa: las veredas quedaron cubiertas de vidrios y sangre

Los vecinos del barrio 23 de Agosto en Abra Pampa vivieron horas de temor y preocupación en la madrugada de este domingo. Un grupo de jóvenes que participaba en una fiesta se enfrentó en una batalla campal que dejó como saldo las veredas cubiertas de vidrio y de manchas de sangre.

«Tiraban botellas y piedras, gritaban y se peleaban. Eran muchos, como 15 o 20 y las botellas volaban por todos lados», indicó en diálogo con Canal 7 de Jujuy Teodocia Mamaní, vecina del lugar donde tuvo lugar el evento que terminó en violencia.

«Llamé a la Policía a las 5 de la mañana pero no vino», manifestó la mujer, quien indicó que desde el día viernes se desarrollaban eventos en el domicilio en cuestión.

Teodocia realizó la denuncia por el hecho del cual fue testigo como oyente, dado que por miedo no quiso salir a la calle. «Los chicos son agresivos, te pegan, no respetan si sos o no mayor de edad», planteó.

Otra vecina de la zona se expresó en el mismo sentido. «Escuché y de miedo no salí, los vidrios volaron hasta por el techo de mi casa y en el patio tengo botellas rotas», indicó Teodora Rioja.

«Decían malas palabras, voces masculinas y femeninas», detalló en cuanto a los hechos. «Mi vereda está llena de vidrios y la otra esquina llena de sangre», sostuvo al respecto de las consecuencias que generó el enfrentamiento entre los jóvenes.

La familia de Teodora también intentó pedir ayuda. «Llamó un hijo mío a la Policía y dijeron que no podían ir porque había un accidente en Tres Cruces y no había móvil», señaló.

Debido a que la fuerza pública no pudo intervenir en el momento, no hay personas detenidas por los hechos hasta este momento. El pedido de quienes viven en la zona es que situaciones de tal magnitud no se repliquen.