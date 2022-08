Viudas negras: cómo actúan en Jujuy las mujeres que drogan y asaltan a los hombres

Las «viudas negras» existen desde hace décadas. Se trata de mujeres que seducen a hombres, luego los drogan con algún tipo de sustancia y finalmente les roban todas sus pertenencias. Con el paso del tiempo, perfeccionaron su modus operandi. Eso es lo que ocurre en Jujuy, de acuerdo a las personas dedicadas a abordar este tipo de delitos.

«Al ver a una persona con cierto estado de consumo alcohólico lo abordan para que las lleven a sus casa. Lo que hacen es introducirle sustancias en la bebida y, una vez ingerida, esta persona pierde la conciencia e ingresan otros participantes en el delito», explicó el fiscal Alejandro Maldonado en un informe de Canal 7.

El funcionario judicial sostuvo que al momento no fue posible establecer qué tipo de elemento se utiliza para cometer estos hechos. «No logramos nunca determinar dónde adquieren la sustancia, no podemos identificar qué se le da a las víctimas, porque cuando recuperan la conciencia hemos tenido personas que estuvieron en el hospital 48 horas inconscientes», planteó.

En cuanto a las penas que pueden aplicarse a las mujeres que cometen actos de estas características, Maldonado precisó que «las condenas pueden estar entre los 2 y 3 años», lo que varía de acuerdo a la cantidad de antecedentes».

EL EFECTO DE LA DROGA

Melina Barrionuevo es médica del Same y explicó cómo afecta la droga que utilizan las «vuidas negras». «Esto tiene su efecto entre 1 y 2 horas después de la ingesta y dura media hora. Después puede llevar hasta días recuperarse completamente«, indicó sobre los efectos.

«Es una sustancia que no tiene color, sabor ni olor. Es un polvo que incluso lo pueden poner en cigarrillos o pañuelos», sostuvo.

SER VÍCTIMA, EN PRIMERA PERSONA

Un hombre, cuya identidad se reserva, se animó a contar la situación que vivió y cómo logró evitar caer en la trampa. «Había concurrido a un boliche del acceso sur y al costado de la barra se encontraban 2 mujeres de 23 años aproximadamente», inició relatando.

«Se me acercaron para salir a bailar, bailamos media hora, y luego me empecé a sentir mal, bastante mareado» narró.

¿Cómo resultó todo? «Tuve suerte porque encontré un compañero que me acercó al domicilio y al día siguiente me sentía mal, me faltaba el aire y el corazón me latía muy fuerte», finalizó.