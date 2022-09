Denuncian que empleados del Banco Nación estafaron a jubilados en San Pedro

Jubilados que residen en San Pedro de Jujuy denunciaron que sufrieron estafas por parte de, al menos, dos empleados del Banco Nación de esa ciudad de las yungas. La modalidad de defraudación es idéntica y hay una investigación en curso, de acuerdo a lo indicado por los damnificados.

Canal 7 de Jujuy dialogó con algunas de las víctimas para conocer cómo actuaban los delincuentes, que dentro de la propia entidad financiera lograban sacar préstamos a nombre de los jubilados, en algunos casos por más de medio millón de pesos.

Natacha González es nieta de una de las mujeres afectadas y detalló la situación que atraviesa su abuela. «Hace unos días ella se dirigió al banco a cobrar su sueldo y percibió un faltante de 9 mil pesos, cobró 36 mil», inició. Ante la situación «pide hablar con personal del banco y le entregan los últimos movimientos, de junio en adelante, y la envían con el gerente, quien le informó de un préstamo realizado el 26 de agosto del 2021 de 170 mil pesos, del cual ella no está enterada, no sabía nada y no recibió ningún tipo de dinero«, desarrolló.

¿Por qué no lo notaron con anterioridad? Porque al revisar los movimientos advirtieron que los meses anteriores a la cuenta de la mujer se le realizaba el débito de los 9 mil pesos, pero luego el presunto estafador depositaba el mismo monto, por lo que el total no se veía modificado. «Recién este mes que él no está en el banco y no puede realizar este movimiento de dinero a mi abuela le pagan menos y nos damos cuenta», indicó Natacha.

Luego de notar la situación supieron cómo el empleado del banco había logrado sacar el préstamo a nombre de la adulta mayor. «Adujo que ella tenía que renovar la tarjeta, le pidió los datos personales le pidió la huella y le sacó una foto, así validó la identidad«, explicó.

«Fue dentro del banco. Este empleado engañó de diferentes maneras. A algunos jubilados les dijo que tenía que sacarles la supervivencia y a otros renovar la tarjeta», sumó la nieta de una de las víctimas, dando cuenta del mecanismo para lograr tener el crédito.

LA DENUNCIA FUE REALIZADA Y HAY UNA INVESTIGACIÓN

«Nosotros ya realizamos la denuncia correspondiente. Nos dirigimos a la gerencia nuevamente y nos dio la respuesta de que teníamos que esperar que se estaba investigando internamente en el banco y que la Policía ya estaba actuando», señaló.

Natacha sostuvo que hay denuncias previas y posteriores al hecho sufrido por su abuela. «Nos comentan otras personas también, otros jubilados, que sufrieron una estafa por parte de otro empleado del Banco Nación, con la misma modalidad, y casualmente estos dos empleados trabajaban uno al lado del otro», aseguró.

Los casos son numerosos y variados. Obtuvieron préstamos de más de 100 pesos pero también algunos superiores al medio millón. Ese es el caso de otro jubilado de San Pedro que notó una reducción de 30 mil pesos en su haber debido al débito automático por el préstamo.