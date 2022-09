Habló el testigo del femicidio de Cesia Reinaga: “Yo no le creí porque tenía 14 años”

Canal 7 de Jujuy habló con uno de los testigos quien brindó testimonio cuando se realizaba el juicio político a la Concejal Noelia Velázquez, madre del menor autor del femicidio.

Según el testigo, mientras se encontraba en una corpachada, recibió un mensaje del menor: “El menor me empieza a escribir indicando que necesitaba hablar conmigo, que él siempre fue un compañero, siempre estaba conmigo”, comenzó su relato.

“Yo no quería bajar porque estaba bien y agarre a eso de las 6 le digo a mi hermano que me voy a ver porque el menor indicó que estaba en mi casa. Mi hermano me presta la camioneta y me voy hasta mi casa y él estaba afuera”, continuó su relato.

Luego agregó: “Estuvimos un rato dialogando y él no me contaba y después le dije si me iba a contar o no. En ese momento me dijo ‘había una chica que me quería robar, le pegué y la chica no reacciona’. Yo no le creí porque tenía 14 años, no le creí”.

El testigo relató toda la escena previa a saber sobre el hecho y dijo: “Después le dije que vayamos a ver y tampoco quería que vayamos. Después como estaba en la camioneta fuimos a comprar una cerveza y como yo estaba tomando solo, le digo vamos, bajemos por allá, fue así con engaño que lo llevé y había observado que había una chica allá. Estaba recostada, volcada boca abajo”.

Leer más: A dos años del crimen de Cesia Reinaga: un adolescente sobreseído y una madre que pide justicia

Más adelante explicó: “Se notaba por la forma en la que estaba el cuerpo, yo solo vi las piernas nada más y no me bajé tampoco a observar de cerca, fue a unos 40 metros”.

Según el relato del testigo, más tarde se acercó hasta la casa del menor para hablar con los padres y comentarles lo que había sucedido. En ese momento deciden ir hasta el lugar nuevamente, el padre del menor y dos familiares más, que se encontraban de testigo en ese momento.

“No encuentran nada y yo me quedé tranquilo, pero me quede con una duda, no se notaba bien, estaba medio al rincón y ya era oscuro y le dije vamos a ver porque quizás está ahí y le avisemos a la policía. Fuimos con linterna y no estaba donde yo había visto. Ya no se encontraba, eran eso de las 10 de la noche”, detallo el testigo que era amigo del femicida.

Pasado lo días y con una búsqueda intensificada de la joven abrapampeña, el testigo decidió llamar a la madre del menor y consultarle sobre el hecho. “Le pregunté si ellos sabían algo de lo que había hecho el menor porque la chica no aparecía y me parecía raro por lo que estaba desaparecida y por lo que había visto el día sábado”.

Esa comunicación, según el testigo fue el día miércoles, cuatro días después de lo que había visto en el ex matadero municipal. “Les pregunté qué había pasado que sino yo le iba a contar todo lo que había visto el día sábado a la policía y no me contestó nada y le corté. A las 10 – 15 minutos apareció Benito con Humberto en mi casa”, indicó el testigo.

La jueza María del Rosario Hinojo absolvió al menor por ser niño al momento del hecho y la jueza Mónica Cruz Martínez decidió sobreseer a los adultos mayores acusados, en un principio por encubrimiento y amenazas.

La familia hasta el día de hoy teme que si el Tribunal de Justicia ratifica las sentencias determinadas por las juezas, la causa se cerraría sin elevar a juicio y por supuesto todo quedaría en la nada.

Lo que queda como incógnita es cómo se conocieron el menor, autor del femicidio y la joven de 20 años.