Una alumna del Bachillerato 2 fue brutalmente agredida y su familia pide protección

Nuevamente se registró un caso de bullying en un colegio jujeño. La alumna agredida tiene 14 años y a casi una semana de la brutal golpiza, la menor no asiste al colegio por temor.

Carina López, madre de la menor dialogó con Somos Jujuy y comentó la preocupante situación que vivió su hija el pasado miércoles además de confirmar que solicitan protección y el pase de colegio para su hija.

“Desde mayo que mi hija está sufriendo caso de bullying. Un día antes de la pelea, la compañera la escrachó en el curso y le dijo que la iba a agarrar a la salida porque sabía que se volvía sola”, indicó la madre.

Luego agregó: “De hace rato que la venía amenazando que le iba a pegar y al día siguiente mi hija salió del colegio, la agarraron de atrás de los pelos, la llevaron al polideportivo de la Eva Perón y ahí la golpearon ferozmente. No había policías, está la salita, pero no salió nadie”.

Carina también detalló a nuestro medio que no sólo golpearon a la menor, sino también le hicieron comer basura: “Mi nena llegó vomitando porque le metieron basura y tierra en la boca”.

Luego de la golpiza, la menor llegó hasta su casa acompañada por otra alumna. “Mi hijo la vio y ella le dijo ‘me pegaron, me pegaron’ por lo que la llevó a la policía para realizar la denuncia”, explicó la madre quien además aseguró que tuvieron complicaciones en la dependencia policial ya que no le quisieron tomar la denuncia en un primer momento.

Más adelante Carina aseguró: “En estos momentos mi hija está con mucho dolor de cabeza, de cuerpo, no puede comer, está a base de líquidos y tirada en la cama. Mi hija no quiere volver al colegio, está con miedo, tiene pánico ya que la agresora es su compañera y mayor”.

Respuesta de la institución

En este sentido, Carina López indicó: “La directora dijo que no sabía que era tanto la agresión, que pensaba que era un empujón, un tirón de pelo, pero cuando yo le muestro el video, recién ella se sorprende. Me dijo que la iban a cambiar de división o de turno porque no había la posibilidad de expulsión, pero ellas igual se van a cruzar”.

Por otro lado, explicaron que desde la institución llamaron a la madre de la alumna agresora ya que no se presentó en el establecimiento: “Cuando la llamaron, la madre respondió ‘qué quiere que haga si no me hace caso’. Sigue agrediendo, ya tiene siete llamados de atención, pero no toman ninguna medida. No es la primera vez que protagoniza un hecho así”.

Pedido de la familia

Finalmente la madre de la menor agredida explicó: “Yo quiero que se tomen medidas, estoy solicitando el pase de colegio para mi hija porque no quiere volver y me gustaría que me pongan una perimetral porque mi nena tiene miedo ya que la sigue amenazando, le manda mensajes, la sigue llamando, le dice que la va a volver a pegar por lo que hicimos la denuncia”.