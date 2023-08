Buscan en Jujuy a una mujer y su hijo menor de edad oriundos de Santa Fe

Una mujer de 30 y su hijo de 5 años de edad son intensamente buscados en la provincia de Jujuy. Ambos son oriundos de Santa Fe y tras la falta de comunicación con su familia que se encuentra en Venado Tuerto, decidieron radicar la denuncia.

Son de Santa Fe y los buscan en Jujuy

Érica Paola Powell, se encuentra viviendo en Jujuy desde diciembre de 2022 junto a su hijo Zahir de 5 años.

En dialogo con Somos Jujuy, Rosana Barraza, hermana de Érica explicó que es raro que su hermana no se comunique con la familia: “La última vez que hablamos con ellos fue el martes y realmente estamos asustados. Ella el martes me llamó pidiéndome plata porque se quería volver, pero después no supimos más nada porque no está prendido su teléfono y por eso es nuestra desesperación y el miedo”.

Rosana indicó que realizaron la denuncia correspondiente en al policía de Venado Tuerto ya que son los encargados de dar aviso a la policía de Jujuy.

La mujer en diálogo con nuestro medio indicó que Érica llegó a la provincia de paseo en el mes de diciembre y se quedó en Humahuaca para establecerse junto a su hijo. “Zahir iba a la escuela ahí en Humahuaca, pero después mi hermana se puso de novia con Jonatan que estaba trabajando en una obra en Alto Comedero por lo que fueron para esa zona”.

Bajo la incertidumbre y la preocupación, Rosana detalló: “Él se los llevó para ahí, pero sabemos que le pegaba, se ponía agresivo cuando tomaba y por eso estamos desesperados por encontrarlos”.

A la distancia e invadidos por la angustia, la familia de Érica pide a la comunidad que si alguien sabe del paradero o si tienen información de la joven mujer y su hijo se puedan contactar al 3462311062.