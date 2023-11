Derrapó en su motocicleta y tuvo que ser trasladada al hospital Pablo Soria

El incidente se produjo minutos antes de las 7 de la mañana sobre Avenida Hipólito Yrigoyen y Puente La Madrid de la capital jujeña.

Canal 7 estuvo en el lugar y según los testimonios a los que logró acceder, la mujer mayor de edad circulaba sola a bordo de su rodado , ya que se dirigía hacia su lugar de trabajo, cuando perdió el control del mismo y derrapó cayendo pesadamente sobre el cordón cuneta.

Según los testigos que asistieron a la mujer, la misma circulaba con el casco, no colisionó con ningún vehículo y circulaba a una velocidad considerable. Tras el incidente, personal del SAME y policía se hicieron presentes en el lugar donde indicaron que la conductora sólo presentaba dolor en la cadera, pero no se pudo confirmar si se trató de una quebradura o contusión por lo que fue trasladada al hospital Pablo Soria.

La mujer se encontraba consciente ya que precisó que reside en la zona del barrio San Pedrito e indicó que por el asfalto mojado, luego de las lluvias que se registraron durante la madrugada, perdió el control de su motocicleta. En tanto el rodado quedó al resguardo en la sede policial.