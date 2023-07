Desvalijaron un local de ropa en Alto Comedero: robaron prendas por casi 2 millones de pesos

Un local, ubicado en avenida Marina Vilte al 1121 en Alto Comedero, fue totalmente desvalijado el último sábado a la madrugada por al menos dos personas. La propietaria del comercio solicitó mayor seguridad en la zona.

El local del rubro indumentaria fue el apuntado por delincuentes que en un minucioso accionar lograron abrir la puerta del comercio para ingresar y robar distintos elementos desde el interior.

En diálogo con Canal 7 de Jujuy, Lucila Bautista, propietaria del local, explicó cómo ocurrió el ilícito. "Esto pasó entre las 4 de la madrugada y las 6:20 de la mañana del último sábado. Durante todo ese tiempo estuvieron intentando abrir la puerta hasta que lo lograron. En aproximadamente 15 bolsas de consorcio, se llevaron prendas de vestir, una computadora, un parlante, bijouterie, perchas, que representan una suma de entre 1.800.000 y 2.000.000 de pesos".

Bautista indicó que las cámaras de seguridad de una vecina de enfrente al local muestran a dos sujetos, uno de baja estatura y otro más alto, llevarse el botín bajo la modalidad "piraña".

Es por ello que la comerciante pidió la colaboración de otros vecinos que cuenten con cámaras para poder identificar a los delincuentes.

La damnificada que ya realizó la denuncia en la Brigada de Investigaciones, afirmó que la Marina Vilte es la avenida principal y la de mayor movimiento comercial de Alto Comedero y que aún así en la zona no se realizan recorridos policiales, por eso reclamó mayor seguridad. "Tenemos algunos datos y sospechas, creemos que es gente del lugar. No es la primera vez que ocurren robos con esta modalidad en este sector. Pido que se coloquen cámaras de seguridad, aquí a partir de las 22 horas no hay presencia policial".