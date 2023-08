Detuvieron a los responsables del robo y posterior venta de 15 vacas en la Puna jujeña

La hacienda fue robada el pasado mes de julio y los propietarios ofrecían una recompensa de 300 mil pesos a quienes pudieran aportar información de los animales.

Las 15 vacas habían sido distraídas el pasado 16 de julio de la Finca Rural 'La Curva' ubicada entre Puesto de Márquez y La Intermedia. Tres personas desconocidas ingresaron al corral de la víctima y se apropiaron de 15 vacas de diferentes pelajes, colores y edades, con marca de fuego y señal. Los animales estaban valuados en tres millones de pesos.

Tras tomar conocimiento del hecho, el propietario realizó la denuncia correspondiere indicando que desconocía la identidad de las malvivientes y ofrecía una recompensa de 300 mil pesos a quienes pudieran aportar información de sus animales.

Comunicado por las vacas que fueron sacadas de un potrero en la Puna de Jujuy

En el caso intervino la Brigada de investigación de La Quiaca quienes, tras las averiguaciones correspondientes, lograron establecer a la identidad de los autores del hecho, tratándose de una mujer y dos hombres: N. T. C. de 37, F. G. C. de 19 e I. C. de 40.

Los mismos habían trasladado a las 15 vacas hacia la Localidad de Barrios - Departamento de Yavi y posteriormente hacia el país vecino de Bolivia utilizando dos camionetas F-100 y una camioneta Toyota Hilux, donde finalmente las vendieron.

Por dicho delito de hurto, la Unidad Fiscal de Humahuaca promovió acción penal en contra de las tres personas mencionadas, en tanto que el Juez de Control Dr. Roberto Assef ordenó su detención, el secuestro de los vehículos protagonistas y de la suma de 480 mil pesos relacionado a la venta de los animales.

Inmediatamente quedaron demorados, la mujer de 37 y el hombre de 19, mientras que se busca al tercer implicado de 40 años.