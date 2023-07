Dos vehículos colisionaron en el puente Tucumán: solo registraron daños materiales

Dos vehículos chocaron en el puente Tucumán alrededor de las 07:15 hs producto de la congestión vehicular que se presentó en la zona.

Según los testimonios de las personas involucradas en el siniestro, el choque tuvo lugar cuando el semáforo ubicado a la altura de la Escuela de Minas dio luz roja y se generó una congestión. Esta acción, provocó que la trafic no lograra frenar a tiempo y chocó con la parte trasera de un automóvil.

Cómo consecuencia, ambos vehículos solo presentaron daños materiales. En el auto, viajaban un hombre junto a una mujer y no sufrieron heridas, mientras que en la trafic solo viajaba el conductor, quien también se encuentra en buen estado de salud, razón por la que no se solicitó asistencia del Same.

En el lugar, trabaja personal de Seguridad Vial para ordenar el tránsito debido a la congestión que se generó. Está habilitado a media calzada y se recomienda circular con precaución, respetando las medidas de seguridad.