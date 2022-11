En lo que va del mes, hallaron a 4 personas sin vida en Jujuy

Inició noviembre y en tan solo 15 días encontraron a cuatro personas sin vida en diferentes barrios y localidades de la provincia de Jujuy.

Los hallazgos se realizaron precisamente en Alto Comedero, Humahuaca y el más reciente en el barrio San Pedrito donde en algunos casos, la policía continúa investigando los detalles del hecho.

ENCONTRARON A UNA PAREJA SIN VIDA EN EL BARRIO ALTO COMEDERO

El sábado 5 de noviembre donde una pareja fue hallada sin vida en el barrio Alto Comedero en una vivienda del asentamiento Aeroclub.

Según las primeras investigaciones, se trataba de una mujer y un hombre mayor de edad en donde las primeras averiguaciones indicaban que que el sujeto había tenido una exclusión de hogar, pero habría regresado a convivir con la mujer.

En diálogo con el medio La Comarca Jujuy, el padre de la mujer explicó “Siempre estábamos en contacto. Nos encontramos y se la veía muy bien, bien cambiadita y eso fue lo último”.

En cuanto a su hija, el hombre indicó que trabajaba en el Concejo Deliberante de San Salvador y tenía un almacén en el domicilio en el que encontraron los cuerpos. Por otro lado, el acompañante trabajaba de sereno en la Municipalidad y luego se dedicaba a realizar servicios de fletes. Según informaron el hecho habría ocurrido en los primeros días de noviembre.

La semana pasada se llevó a cabo la autopsia de los cuerpos y con el resultado no se logró determinar si el crimen fue un femicidio.

En un comunicado emitido este jueves, el Ministerio Público de la Acusación informó que la autopsia a la mujer se realizó durante la mañana del día martes 8 de noviembre, arrojando como resultado: causal de muerte indeterminado.

Argumentaron en el escrito que esto se debe a que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.

“Si bien el cuerpo presentaba dos heridas de arma blanca, las mismas no eran profundas y no provocaron lesión interna”, asegura el comunicado.

Respecto al masculino, el resultado de la autopsia realizada durante la mañana del miércoles 9 de noviembre determinó: causal de muerte "Anoxia Anóxica".

UN TURISTA DE BUENOS AIRES FALLECIÓ EN UN HOSTAL DE HUMAHUACA

Un turista oriundo de la provincia de Buenos Aires falleció este domingo 13 de noviembre en un hostal de la ciudad de Humahuaca. Horas antes concurrió al hospital por fuertes dolores en el pecho y pico de presión.

Según consta en la denuncia policial, a las 7:10 de este domingo personal policial tomó conocimiento fallecimiento de una persona que se encontraba hospedada en un hostal ubicado en calle Santa Fe del barrio Centro de la ciudad de Humahuaca.

El hombre fue identificado como C. A. F., de 58 años de edad, quien se encontraba con dos personas que ocupaban la misma habitación, también turistas.

Fue el hijo del encargado del hostal quien a las 3 de la madrugada lo trasladó al hospital local en razón de que el turista presentaba dolores en el pecho (pico presión).

Luego de ser asistido regresó al hostal y según lo manifestado por las personas con las que compartía la habitación a las 06:30 aproximadamente se levantó al baño y luego se recostó. Posteriormente, al intentar despertarlo, el mismo no reaccionaba. Es por ello que sus acompañantes dieron aviso al personal del Same, quienes no pudieron reanimarlo.

Tomó intervención el ayudante fiscal Dr. Luis Cabana quien ordenó resguardar el lugar a la espera de su concurrencia y nuevas directivas. Trabajó en el hecho personal de la Seccional 15 de Humahuaca.

ENCONTRARON EL CUERPO DE UN HOMBRE EN EL BARRIO SAN PEDRITO E INVESTIGAN LAS CAUSAS DE MUERTE

Fuentes policiales informaron que la justicia está investigando las causas de muerte de un hombre de 77 años que fue encontrado muerto en un domicilio ubicado en calle Cerro Zapla del barrio San Pedrito.

Según comentaron, recibieron una llamada de los vecinos alertando acerca de un cuerpo tirado al pie de una escalera en el mencionado sector, por lo que los uniformados se dirigieron al lugar.

La Policía tomó conocimiento del hecho el domingo alrededor de las 00:50 y arribaron a la casa ubicada en el barrio de zona sur junto a personal de medicina legal y SAME, quienes constataron la muerte del sujeto.

En ese momento, por disposición del ayudante fiscal Paredes, tomó intervención criminalística, división homicidios y bomberos médicos de la Policía, quienes trasladaron el cuerpo a la morgue e iniciaron la investigación judicial.

Si bien el caso se encuentra en investigación, desde la fuerza comentaron que una de las líneas que siguen indica que el hombre habría estado compartiendo horas antes con su pareja.

No obstante, todo es materia de investigación y el personal judicial trabaja arduamente recabando información para establecer las causales del deceso del sujeto de 77 años en San Pedrito.