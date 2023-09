Femicidio de Cecilia Strzyzowski: apuñalaron a uno de los detenidos en su celda

En medio de la investigación por el femicidio de Cecilia Strzyowski, apuñalaron a uno de los detenidos en su celda. Se trata de Gustavo Melgarejo, casero de la chanchería de los Sena, quién fue atacado por otro preso con un arma blanca. El hombre está acusado por "encubrimiento agravado", en la causa que investiga el asesinato de la joven a principios de junio.

En medio de la investigación por el femicidio de Cecilia, uno de los detenidos fue atacado por un compañero de celda con un cuchillo dentro de la Comisaría Undécima de Resistencia.

Gustavo Melgarejo, detenido en el marco de la causa acusado por “encubrimiento agravado” trabajaba para la familia Sena como casero de la chanchería ubicada en "Granjita Abuela Ema" perteneciente a César, Emerenciano y Marcela Sena.

Según informaron fuentes judiciales, el ataque ocurrió alrededor de las 10 de la mañana, Melgarejo sufrió una herida en el brazo izquierdo y fue trasladado al hospital Perrando.

Tras ser tratado y dado de alta, el fiscal Gómez declaró para el Diario Norte de Resistencia que "Melgarejo comparte celda con cuatro internos más. No quiere denunciar porque dice que no sabe quién lo atacó, pero no tiene nada que ver con la causa Cecilia”.

Caso Cecilia Strzyzowski: César Sena y los cuatro encubridores seguirán detenidos

Avanza la causa por la desaparición y presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, en las últimas horas, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Chaco ratificó la prisión preventiva para César Sena y los cuatro encubridores. El principal sospechoso continuará detenido, mientras que Gustavo Obregón, Fabiana González, Griselda Reinoso y Gustavo Melgarejo están acusados por "encubrimiento agravado".

Tras conocerse un audio que complica la situación de Marcela Acuña, madre de César Sena, y después de las polémicas declaraciones de Emerenciano Sena, que acusan a la Justicia de "sufrir el suplicio, que hace más de 200 años está prohibido".

El fallo fue dado a conocer esta mañana por los jueces Héctor Geijo, Daniela Meiriño y Ernesto Azcona, quienes dispusieron que continúe detenido el hijo del matrimonio Sena por el delito de “homicidio triplemente agravado por el vínculo, por femicidio y por el concurso premeditado de dos o más personas", y Gustavo Obregón, Fabiana González, Griselda Reinoso y Gustavo Melgarejo, por el "encubrimiento agravado" del hecho.

De esta forma, los cinco imputados continuarán detenidos, mientras que los fundamentos de esta resolución se darán a conocer el próximo miércoles 30 de agosto a las 12, según explicaron los propios camaristas en una breve conferencia de prensa realizada luego de comunicar su decisión.

Al término de la audiencia, tanto la fiscalía como las partes querellantes se mostraron conformes con la resolución de la cámara.