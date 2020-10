Comenzó el juicio por el supuesto asesinato de un interno en el penal de Gorriti

El juicio oral y público por el homicidio de Nelson Mariano Cardozo, quien se encontraba detenido en la Unidad Penal N°1 de barrio Gorriti comenzó este lunes en el Tribunal en lo Criminal N° 2.

Los magistrados Claudia Cecilia Sadir – presidente de trámite-, Luís Ernesto Kamada y María Laura Flores -habilitada- llevan adelante el proceso de juzgamiento de los internos Armando Sebastián Brizuela y Jorge Sebastián Brizuela, acusados como supuestos autores del delito de “Homicidio Simple”.

Así también de los guardiacárceles Ariel Darío Enrique Cabana, Carlos Emanuel Peñaloza, Diego Matías Castillo, Cristian Ariel Teseyra Arias, Juan José Pereyra, David Gustavo Huanca, Emanuel Cristian Valero, Carlos Vidal Díaz, Luís Rolando Ochoa y Carlos Darío Arias, quienes deberán responder como supuestos autores del delito de “Incumplimiento de los deberes legales de funcionario públicos”.

Los hechos.

Según la acusación fiscal, los hechos habrían ocurrido el 6 de diciembre de 2016, aproximadamente entre las 8 y las 12 horas, en circunstancias en que los imputados Armando Brizuela y Jorge Brizuela, momentos antes de salir al patio, habrían ingresado a la celda n°45 del Pabellón N°3 donde se encontraba el interno Nelson Cardozo.

Allí, ambos acusados, habrían estrangulado manualmente hasta quitarle la vida a Cardozo, para posteriormente colgarlo con una sábana en la ventana de la celda, pretendiendo simular un suicidio.

Ese día, se encontraban a cargo de la guardia del Pabellón Nº 3 el sub adjutor auxiliar Diego Castillo, como jefe de turno; el ayudante de cuarta Carlos Peñaloza, como auxiliar de turno; el ayudante de cuarta David Huanca, el sub ayudante Juan José Pereyra y el sub ayudante Emanuel Valero como celadores del Pabellón Nº3 en planta baja; el sub ayudante Ariel Cabana y el sub ayudante Cristian Teseyra Arias como celadores del Pabellón Nº3 en la planta alta; mientras que el adjutor Carlos Arias, se desempeñaba como jefe de sección de Seguridad Interna; el adjutor principal Carlos Díaz y el sub alcalde Luis Ochoa como sub jefe y jefe de la Unidad Penal Nº 1, respectivamente.

El mencionado personal de la fuerza de seguridad con su omisión en el cumplimiento de la “Ley Orgánica del Servicio Penitenciario de Jujuy” y de lo dispuesto en el “Manual Operativo de Funciones Penitenciarias para los Establecimientos Carcelarios del Servicio Penitenciario de Jujuy”, habrían contribuido a la consumación del delito.

Las partes

El Fiscal, representante del Ministerio Público de la Acusación, es el Dr. Diego Cussel, y como querellante se desempeña el Dr. Gonzalo Ramón Puig. En tanto, el Dr. José López García está a cargo de la secretaría del Tribunal.

En la defensa técnica de los acusados, Armando Brizuela y Jorge Brizuela, se encuentra el Dr. Alejandro Máximo Gloss, Defensor Oficial del Ministerio Público de la Defensa Penal.

Los abogados defensores de los agentes penitenciarios son la Dra. Fabiana Judith Galián Solá (Ochoa) y los Dres. Federico Nicolás Llermanos (Cabana, Peñaloza, Castillo, Teseyra Arias, Pereyra, Huanca, Valero y Diaz) y Marcelo Miranda (Arias).

El juicio se lleva a cabo en la sala de audiencias del edificio sito en Independencia esquina Lamadrid de San Salvador de Jujuy, en cumplimiento del protocolo de bioseguridad para el funcionamiento del Poder Judicial por Covid-19, establecido por el Superior Tribunal de Justicia.

A partir de la primera audiencia, para la declaración de algunos de los testigos se habilitó el uso del sistema de videoconferencia de la Plataforma Digital de Gestión Judicial.