La Pampa: demoraron a una menor que estaba robando útiles escolares

Dos patrulleros, dos motos y más efectivos policiales a pie: así fue el operativo que se desplegó en General Pico para demorar a una menor que estaba robando 12 marcadores y unos lápices para usar en la escuela. El hecho ocurrió este lunes a las siete y media de la tarde, en un comercio ubicado en el centro de la ciudad, sobre la calle 20, entre 15 y 13.

Todo comenzó con un llamado a la comisaría por parte de los comerciantes del lugar que alertaban sobre una chica que estaba tomando artículos del local. Tal como señaló Info Tec, esta situación fue percibida a través de las cámaras de seguridad del negocio. Pero cuando los agentes policiales llegaron a la locación, se conmovieron al ver lo que estaba pasando, según indicó el medio local En Boca de Todos.

En un video que fue capturado al momento del operativo, se puede observar un despliegue de gran magnitud: policías dentro y fuera del comercio, y muchos vecinos mirando con atención lo que estaba sucediendo.

Según indicaron desde el área de Comunicación del Ministerio de Seguridad y Justicia de La Pampa, la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia intervino en el caso.

Por su parte, la comunicadora Ana Correa se refirió al tema y comenzó una colecta a través de las redes sociales para que la mamá de la menor que fue demorada pueda comprar útiles escolares para sus hijas, dado el contexto de crisis económica.

“Hablé con Natalia, la mamá de la nena a la que le dedicaron un operativo policial porque se quiso llevar una caja de marcadores. Me contó que su hija pensó que así la ayudaba, porque sus hermanas menores no tenían útiles para poder ir a la escuela”, comunicó la abogada en su cuenta de X (ex Twitter), quien pudo hablar con la madre de la menor que fue trasladada a la Comisaría Cuarta de la ciudad, sobre calle 40. “Le pedí datos para ayudarla”, continuó, y rápidamente compartió los datos de su cuenta para recaudar fondos y ayudar a la mujer de General Pico.

“Natalia es viuda y tiene 6 hijas. A las menores no les pudo comprar útiles. No tienen zapatillas, necesitan ayuda de todo tipo. Me dice que su hija mayor pensó que de esa manera ayudaba a que sus hermanitas pudieran ir al colegio”, agregó la comunicadora en una publicación en su red social.

Muchos usuarios contestaron al instante y se sumaron a la iniciativa haciendo hincapié en la situación que atraviesa la Argentina desde hace años y que golpea a todos los sectores. “Cuánta tristeza que me provoca mí país. Detener a una niña por útiles... Dios mío, a dónde llegamos”, comentó un usuario de X.

Según informó Tiempo Argentino, los vecinos del lugar, después de enterarse de lo que había ocurrido, también decidieron comprar útiles para la menor.

El 2024 inició con fuertes aumentos en la canasta escolar: en promedio, los precios de los productos básicos para que los alumnos estudien, subieron un 300%.

Tal como dio a conocer un relevamiento de Focus Market, los costos de los artículos se incrementaron por encima de la inflación de 2023. De hecho, algunos de los útiles llegaron a aumentar hasta un 500%.

Entre los útiles que más subieron, se encuentran los repuestos para las hojas de dibujo cuyo monto es de $1748 y significa un aumento del 483%. Las etiquetas, el pegamento, las tijeras y los cuadernos de tapa flexible son los que siguen en la lista.

En este sentido, el director de Focus Market, Damián Di Pace, aseguró: “Los artículos del rubro librería tuvieron aumentos muy importantes luego de la devaluación -en diciembre de 2023- sumado a la fuerte estacionalidad de su demanda, lo que llevó a una variación de precios superior al promedio sobre las diferentes categorías en estos meses”.

