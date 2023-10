Manejaba alcoholizado y chocó a un taxi compartido con pasajeros

En las primeras horas de este lunes, se produjo un accidente vial protagonizado por un conductor alcoholizado.

Cerca de las 6.30 de la mañana, un hombre mayor de edad que circulaba bajo los efectos del alcohol impactó contra un taxi compartido que circulaba con pasajeros. El hecho se registró sobre Avenida Horacio Guzmán esquina Avenida El Éxodo del barrio Mariano Moreno.

Canal 7 estuvo presente en el lugar y según la primera información, el conductor del auto Fiat Palio de color rojo, realizaba la subida de Av. Guzmán de forma temeraria por lo que los conductores que circulaban en sentido contrario, debían esquivarlo.

Tras esquivar un auto particular, el chofer de un taxi compartido que circulaba con pasajeros, logró divisarlo, pero no esquivarlo. El impacto sólo se cobró daños materiales de consideración, pero no se registraron heridos.

Tras el choque, se hizo presente en el lugar personal policial, de seguridad vial quienes le realizaron el test de alcoholemia al conductor del auto particular el cuál arrojó 2.73 gramos de alcohol en sangre.