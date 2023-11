Marcelo "Teto" Medina fue procesado por abuso sexual con acceso carnal y se le trabó un embargo millonario

Marcelo "Teto" Medina fue procesado por abuso sexual con acceso carnal y amenazas coactivas con la utilización de armas. También fue embargado por más de 20 millones de pesos y recibió una restricción de acercamiento a la víctima, Mónica Fernández, su expareja.

Todo comenzó en junio de 2019, cuando Fernández, con quien tuvo una relación durante cinco años, lo acusó de amenazas, violencia de género, abuso sexual y posesión de armas de fuego. En ese contexto, la Justicia ordenó que el conductor televisivo fuera sometido a una evaluación psicológica.

Según informó en ese entonces el abogado de la víctima, Alejandro Cipolla, los resultados fueron "concluyentes" y confirmaron que "los episodios de abuso sexual que ella describió son reales", por lo que "el daño existe y es veraz".

En la noche de este lunes, el periodista de C5N, Radio 10 y Radio del Plata Germán Pampa Mónaco publicó en su cuenta de X (ex Twitter) el fallo judicial donde se resuelve procesar a "Teto" Medina por "considerarlo 'en principio' autor penalmente de los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado en tres oportunidades y amenazas coactivas con la utilización de armas, todos en concurso real entre sí".

Teto Medina

"Embargar los bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de 20.258.430 pesos e intimarlo para que en el plazo y con apercibimiento de ley integre la suma", agrega el documento.

Por último, se le impone "la prohibición de acercamiento a un radio menor de los 500 metros, así como también mantener cualquier tipo de contacto con la víctima, ya sea teléfonos fijos, celulares, mensaje de texto, WhatsApp, correo electrónico, Facebook TikTok y otras redes sociales, o por medio de terceras personas".

En septiembre de 2022, Medina pasó preso una semana luego de ser acusado por asociación ilícita, explotación laboral y reducción a la servidumbre en los centros de rehabilitación "La Razón de Vivir". La Justicia le otorgó la excarcelación extraordinaria.

"Teto" Medina: la denuncia de su expareja

La acusación de Fernández a su expareja fue radicada en junio de 2019 en una comisaría de Mataderos. Allí, la mujer relató el calvario que la habría llevado a ponerle un punto final a la relación.

Fernández detalló un episodio que habría ocurrido el viernes 8 de febrero, un día en el que, según ella, se lo notaba a Medina "muy agresivo, desarreglado y con la ropa sucia".

En aquel momento, en medio de un viaje a bordo del auto de la denunciante, el ex integrante de Videomatch habría extraído "dos armas tipo revólver" de una bolsa de plástico que llevaba entre sus manos para amenazarla.

Además, según consta en la denuncia, el Teto habría obligado a su exnovia y al hijo de ella a acompañarlo a comprar cocaína. Y, tras ese terrible escenario, la habría obligado a tener relaciones sexuales sin su consentimiento.

Luego relató un episodio que incluye alcohol, drogas y una peligrosa maniobra al volante. "La última vez que lo vi fue el 21 de marzo de 2019. Nos encontramos tipo 20 horas en el (shopping) Alto Palermo. Otra vez estaba muy mal, venía con una bolsa con (la bebida alcohólica) Absentha", señaló Mónica.

"Se sube a mi auto y empieza a chupar, y a tomar falopa. No quería llegar al hotel alojamiento que se llama Venus. Siempre íbamos ahí porque no quería que viniera a casa", recordó la denunciante.

Y agregó: "Se me hizo una nube y estacioné. Y agarró el volante. Estaba como que yo era una cosa y se llevó puesto todos los cositos (sic) de la avenida Juan B. Justo y me rompió la cubierta del auto. Quería seguir así y le dije que no, que nos íbamos a hacer mierda".

Mónica y el Teto se detuvieron en una estación de servicio de la zona, donde ella le pagó a un playero para que le cambiara la rueda. Mientras tanto, el Teto "se fue al baño (...) y después nos fuimos al hotel", afirmó Fernández.

"Ahí estaba alterado, se puso violento. Ahora últimamente no teníamos sexo, yo le hacía compañía ya ni nos besábamos, me agarró la mano y me quería meter toda la mano en la vagina, eso ya me había pasado en otras oportunidades", declaró Mónica.

Tras la denuncia, "Teto" Medina permaneció internado durante un mes en una clínica de rehabilitación por su adicción a las drogas.

