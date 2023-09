Murió una mujer de 67 años en el gimnasio del Centro Provincial de los Adultos Mayores

Una mujer de 67 años murió tras desvanecerse en el gimnasio del Centro Provincial de los Adultos Mayores (Cepam).

La protagonista, con residencia en San Salvador de Jujuy, se encontraba en las instalaciones del lugar de atención cuando sufrió la descompensación.

Los profesionales de la salud presentes efectuaron las maniobras de reanimación, pero la mujer había sufrido un paro cardiorrespiratorio que le costó la vida. Una médica constató la causa de la muerte y extendió el certificado de defunción.

La ayudante fiscal de turno tomó intervención y considerando que se trató de una muerte natural dispuso de la entrega del cuerpo a la familia de la mujer.

TRAGEDIA EN ALTO COMEDERO: UN HOMBRE MURIÓ ELECTROCUTADO

Un hombre de 60 años murió electrocutado en su vivienda del barrio Alto Comedero el sábado pasado en horas de la noche.

Un efectivo policial de la Seccional 33 informó que una mujer se presentó alrededor de las 21 horas en la Comisaría ya que no tenía información de su pareja desde la mañana. Al no tener noticias, fue hasta su domicilio en calle Maldonado y cuando ingresó a la vivienda, encontró al hombre tirado en el fondo y no se movía.

Al salir, le pidió al vecino que la lleve hasta la sede policial donde informó lo ocurrido. Tras conocer el trágico hecho, el oficial principal se constituyó en el domicilio y encontró al sujeto sin signos vitales por lo que dio participación al Same.

Mientras esperaban que arribe la ambulancia, se le realizó reanimación mediante comprensiones. Al llegar, personal de Salud examinó el cuerpo y diagnosticaron que se habría electrocutado ya que presentaba quemaduras en diferentes partes del cuerpo y al caer golpeó su cabeza con el suelo, lo que le produjo la muerte instantáneamente.

Una vez que realizaron el examen cadavérico, se determinó que la muerte se produjo por electrocución extendiendo el certificado de defunción.