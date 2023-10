Podrían condenar a 25 años de cárcel al hombre que atropelló y mató a la policía embarazada

El hombre que chocó y mató a una mujer policía que estaba embarazada en avenida Párroco Marshke podría ser condenado a 25 años de prisión , de acuerdo a lo establecido en el Código Penal para el delito que le fue imputado.

“La calificación legal es la más alta, es homicidio culposo con dolo eventual”, precisó el fiscal a cargo de la investigación, Diego Cussel, y precisó que se contempla la fuga, la conducción temeraria y el abandono de persona.

Sobre la situación del imputado, el fiscal recordó que “se hizo un acta de entrega voluntaria y fue trasladado a dependencias en donde va a quedar detenido hasta nueva disposición”.

Debido a las circunstancias en las que ocurrió el hecho, “se lo calificó como homicidio con dolo eventual, es la categoría penal más alta del Código”, reafirmó y sumó que se prevén penas que van de 8 a 25 años de cárcel.

Por otro lado, Cussel aludió al estado de la mujer que fue atropellada. “Sabemos que estaba embarazada de cuatro meses, pero tenemos que demostrarlo y documentarlo en el expediente”, planteó.

“Será materia de investigación de la Fiscalía, a ver si va con otra imputación”, adelantó. Sin embargo, apuntó que “es un no nato, o sea, no es una persona nacida y según el Código Civil no tenía los derechos de una persona”.

Siniestro fatal con víctima fatal en avenida Párroco Marshke

Con relación a otras personas involucradas, el fiscal indicó que las imágenes de las cámaras de seguridad que se analizaron para dar con el conductor asesino expusieron que iba con una persona en el auto. “En lo que respecta al delito del homicidio, el acompañante no tendría ninguna responsabilidad porque no es el que actuó”, sostuvo.

Seguido, aclaró que “sí hay que ver cuál fue su actividad o su conducta posteriormente al hecho para con el vehículo, para ver si lo escondió, si ayudó. Ese es un delito que se llama encubrimiento”.

POSIBLE CONSUMO DE SUSTANCIAS Y HALLAZGO DEL AUTO

Cussel se refirió al trabajo desplegado que permitió encontrar el vehículo protagonista e indicó que se revisaron “las cámaras del 911 y cámaras de diversos comercios que registraron a este vehículo momentos antes y momentos después del accidente”.

“Era un vehículo que no estaba con las patentes, pero sí se pudo determinar quién era el titular del lugar. Hicimos el recorrido de las cámaras y con eso se pudo determinar a dónde había sido escondido”, precisó.

Con relación a la posibilidad de que el conductor haya estado bajo los efectos de alguna sustancia al volante, el fiscal señaló que si bien pasaron 24 horas del hecho hasta la entrega voluntaria y no habrá forma de detectar ya el alcohol en sangre, se efectúa el procedimiento de rigor.