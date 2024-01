Querían robarle el auto, se le trabó el cinturón de seguridad y la mataron de un tiro en la cabeza

Una mujer de 50 años fue asesinada de un tiro en la cabeza por delincuentes que le dispararon cuando aparentemente se trabó el cinturón de seguridad del auto que quisieron robarle , en momentos en que llegaba con su hija adolescente a la puerta de su casa de la localidad bonaerense de Castelar, partido de Morón, informaron fuentes policiales y judiciales.



Los voceros contaron a Télam que los asaltantes escaparon sin concretar el robo y que poco después un auto Peugeot 2008 negro que se cree que empleaban al momento del hecho fue hallado en la zona del barrio Ejército de los Andes, conocido como "Fuerte Apache", de Ciudadela, por lo que fue secuestrado para las pericias correspondientes.

Crimen en Castelar

El crimen fue cometido en la noche del jueves, pasadas las 23 en la intersección de las calles San Nicolás y Salcedo de Castelar Norte, en la zona oeste del conurbano.



Las fuentes identificaron a la víctima como María Arias (50), quien fue interceptada por cuatro delincuentes que la abordaron cuando llegaba a su casa en su auto Volkswagen Suran, en el que también estaba su hija adolescente, que resultó ilesa.

La principal hipótesis que maneja el titular de la Unidad Fiscal de Instrucción 7 de Morón, Matías Rapazzo, es que a Arias aparentemente se le trabó el cinturón de seguridad y no pudo bajarse de inmediato del auto cuando los delincuentes la amenazaron con fines de robo, motivo por el cual le efectuaron al menos un disparo en la cabeza.



La hija de la víctima, por su parte, logró bajar del rodado y escapar mientras pedía ayuda a los gritos a los vecinos, por lo que no fue alcanzada por ningún proyectil.

Los asaltantes escaparon sin concretar el robo, mientras que los habitantes de la zona que escucharon el disparo llamaron a la policía de la comisaría de Castelar Norte.



Las fuentes judiciales dijeron que de la escena del auto de la víctima los peritos levantaron huellas y rastros, al tiempo que se secuestraron imágenes de cámaras de seguridad de la zona para la poder avanzar en la identificación de los criminales.



Además, en base a la prueba recolectada, los investigadores determinaron que a la mujer la mataron de un tiro efectuado con una pistola calibre 9 milímetros.



Una vecina de nombre Priscila dijo en declaraciones a Crónica HD que escuchó "dos explosiones y cuando salió ya estaba el patrullero".



"Yo salí a ver y estaba toda la calle cortada y había una ambulancia. Me acerqué a la escena y un vecino me contó lo que pasó. Yo estoy a tres casas", agregó la mujer.



"El vecino me contó que le dispararon a una vecina para robarle el auto. La chica logró salir corriendo para pedir ayuda y los ladrones salieron corriendo sin robar. No conozco a la hija ni a la señora, pero vive acá. Me dijeron que estaba entrando el auto y cuando salí escuché que le decían que la mujer había muerto, todo era gritos y llanto", acotó la vecina.

Fuente: Télam