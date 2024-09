Realizó un giro en "U" y provocó un siniestro vial en Monterrico

Un remis con dos ocupantes, que realizaba el viaje Perico - Monterrico, colisionó con un Volkswagen Up, después de que el conductor realizó un giro en "U". El hecho ocurrió en la noche de ayer, aproximadamente a las 21 horas sobre Ruta Provincial 45.

Por datos que pudo recabar nuestro medio, el remis se dirigía desde la ciudad tabacalera hacia Monterrico, cuando el chofer del transporte alternativo observó que un vehículo de marca Volkswagen Up de color blanco se encontraba sobre la banquina de la ruta y momentos antes de llegar hasta ese sitio, el conductor realizó un giro en "U" por lo que no logró frenar y no pudo evitar la colisión.

En el lugar se hizo presente personal del Same y examinaron a los ocupantes del Volkswagen, un hombre mayor de edad quien era el conductor junto a su esposa, quienes presentaban heridas leves y fueron trasladados al Hospital Arturo Zabala de Perico.

Personal de Seguridad Vial realizó un control de alcoholemia a los conductores, arrojando ambos resultado negativo.