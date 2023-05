Un hombre en situación de calle murió por un paro cardíaco en barrio Bajo la Viña

Un h ombre de entre 30 y 40 años en situación de calle murió por un paro cardiaco este miércoles en barrio Bajo la Viña.

Un móvil policial arribó a la calle Palma de Carrillo en inmediaciones de colegio ETP N°1 y comprobó que había una persona en situación de calle durmiendo en la vía pública.

Arribó el personal del Same para examinarlo y verificaron que no tenía signos vitales. En el momento, solicitaron la presencia del doctor de la policía que confirmó que el sujeto falleció por un paro cardiorrespiratorio no traumático cerca de las 10 de la mañana y no pidieron autopsia.

Tuvo participación Criminalística, medicina legal, bomberos y las actuaciones quedaron a cargo de la Seccional 50.

Palpalá: asaltaron a un carnicero, le dispararon y le robaron más de $3 millones

El dueño de una carnicería fue asaltado por dos ladrones este martes en horas del mediodía en el barrio Sierra Grande de la ciudad de Palpalá.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de la provincia, tras tomar declaración de la víctima, en momentos en que se encontraba dentro del local fue abordado por una persona que vestía uniforme policial y a punta de pistola le exigió que le entregara la recaudación.

En ese momento, se produjo un forcejeo y el dueño fue herido por un disparo de arma de fuego en la pierna. El asaltante se dio a la fuga junto a una segunda persona que lo aguardaba a bordo de una motocicleta fuera del local. Se llevaron una suma superior a los 3 millones de pesos.

En la investigación intervienen personal de Brigada de Investigaciones de Palpalá, personal de Criminalística del MPA quien realizó una inspección, levantamiento de evidencias del lugar de los hechos y encontraron una segunda vaina servida calibre 9mm.

Las actuaciones se encuentran a cargo del Agente Fiscal, Dr. Leonardo Zazzali.