Un joven de 23 años desapareció hace más de 40 días: su papá murió buscándolo

Bryan David Vera tiene un trastorno del espectro autista y desapareció en la mañana del 28 de julio en Monte Grande, cuando salió de su casa para ir a la peluquería. Su familia hizo la denuncia horas después, pero a medida que empezaron a pasar los días sin rastro alguno del joven, finalmente decidieron iniciar una búsqueda a través de las redes sociales.

Así, ocho días atrás recibieron una pista sobre el posible paradero del chico. Sin embargo, nunca pudieron llegar al lugar. Tras un desperfecto técnico del auto en el que iban, sumado a la desesperación del momento, el padre de Bryan murió de un infarto. “Es una pesadilla tras otra”, contó Mirtha, la madre de Vera, en comunicación con TN.

Mirtha denunció que la Policía “solo buscó los primeros días”, pero que después el operativo cesó. Nueve días después de que perdiera todo tipo de contacto con Bryan, una vecina de Monte Grande le envió a la mujer un mensaje de WhatsApp diciéndole que lo habían visto en la intersección de las calles Colón y La Colorada.

Bryan David Vera

En segundos, dio aviso a la policía, pero no enviaron ningún patrullero. “Me tomé un remís y fui sola, pero cuando llegué ya no estaba”, lamentó.

Inmediatamente, se dirigió a la comisaría, pero cuando cuestionó el accionar de los efectivos, le dijeron que si hubiera quedido evitar esta situación, “debía haberlo controlado”.

“Me dijeron que lo tenía que tener empastillado. Él estaba en tratamiento psicológico por una fuerte depresión que venía atravesando desde el 2020, pero estaba siendo tratado. Yo no puedo drogarlo para que no salga. El mismo psiquiatra me aconsejó que lo dejara salir para que hiciera vida normal, que volviera a socializar”, contó Mirtha.

“En la Policía me mostraron el historial clínico, me dijeron que mi hijo es un loco y discapacitado. Me dijeron que su vida no vale nada porque es discapacitado”, dijo entre lágrimas y agregó: “Tengo miedo de que le hayan hecho algo. Ya pasaron muchos días. Tengo miedo que parezca muerto”.

El 28 de julio, Bryan salió de su casa con un jogging, un buzo rojo y zapatillas celestes. Pero, nueve días después, algunos vecinos lo vieron con un buzo azul, bermuda verde militar y zapatillas grises.

Bryan David Vera

Desde el gobierno provincial emitieron un aviso a nivel nacional sobre la búsqueda de paradero de Bryan David Vera, pero hasta el momento, su madre no tiene novedades sobre su posible paradero.

Fuente: Todo Noticias