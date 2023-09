Una mujer redujo a un ladrón que quiso entrar a un edificio: "Aprendé a no robar"

Este domingo, un delincuente intentó ingresar a un edificio de La Plata y fue interceptado por una vecina que lo enfrentó y logró reducirlo. “Aprendé a no robar”, le gritó la mujer.

Todo sucedió cerca de las 20 en pleno centro de la capital bonaerense, en la calle 8, entre 48 y 49. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar y posteriormente por los vecinos que se acercaron a colaborar con la detención.

Allí se puede ver cómo el ladrón llega con un cómplice, que posteriormente se va, y comienza a forcejear para ingresar. “Había intentado entrar dos veces, en el video se ve como le pegó patadas a la puerta”, destacó la comerciante que enfrentó al delincuente.

Es que fue ella quien, al regresar del supermercado junto a sus dos nenas de 7 y 13 años, se encontró con la desesperante situación: notó que la puerta de entrada estaba abierta y que en el pasillo había un desconocido. Ante esto, la mujer intentó frenarlo.

“Cuando yo me tiré encima de él, sacó un cuchillo. Entonces le pegué un manotazo, nos caímos en los escalones y empezamos a forcejear”, sumó la vecina.

“Ahí me doy cuenta de que mi nena se le tiró encima porque él me agarró del cuello”, explicó. “Mi hija le decía 'no la toques a mi mamá, andá a trabajar'”, sumó.

La mayor de las chicas, que estaba en shock, subió para pedir ayuda a los vecinos. Ante los gritos desesperados de la víctima, más personas se acercaron a socorrerla y lograron frenar al delincuente. “Hay que laburar hijo de puta, todo el día labura la gente”, le gritaban mientras él lloraba y pedía perdón.

En el lugar ya se habían agrupado varios repartidores y también se acercó personal de Gendarmería que se encontraba cerca. Acorralado, el delincuente fue detenido.

Tras realizar la denuncia, la mujer contó que su hija menor le decía “Yo te salvé, mamá”. Si bien asegura que no tuvo miedo durante el forcejeo, le preocupa la situación de su hija menor. “Me levanté pensando que podía llegar a quedarle un trauma”, lamentó.

Fuente: TN