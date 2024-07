Viajaban de La Quiaca a San Salvador de Jujuy: volcaron en la Ruta N° 9 y resultaron ilesos

Un auto que viajaba de La Quiaca a San Salvador de Jujuy volcó en la Ruta Nacional N° 9: sus dos ocupantes resultaron ilesos.

El hecho ocurrió en horas del mediodía de este lunes, a 10 kilómetros del ingreso a Abra Pampa, donde un Ford modelo Focus despistó y dio un vuelco completo.

El automóvil era conducido por un joven de 26 años, que estaba acompañado por su hermano de 15. Ambos residentes de la ciudad fronteriza se trasladaban hacia la capital provincial cuando ocurrió el siniestro.

De acuerdo a lo informado por los protagonistas, pisaron la banquina y despistaron. El vehículo hizo un giro de 360° y quedó en posición normal.

Los jóvenes resultaron ilesos y si bien fueron asistidos por el Same no tuvieron que ser trasladados al hospital. Al conductor le realizaron el test de alcoholemia y dio negativo.

CONDUCÍA COMPLETAMENTE ALCOHOLIZADO, PARÓ PARA ORINAR Y TERMINÓ DEBAJO DE SU CAMIONETA

Un imprudente y temerario conductor sufrió un incidente cuando descendió de su camioneta para orinar. Según pudo saber Somos Jujuy, el confuso hecho se registró cerca de las 4 de la mañana de este lunes sobre Ruta 34 a la altura de Barro Negro, cuando un transeúnte dio aviso al personal policial sobre un sujeto que se encontraba atrapado debajo de un rodado.

Tras el alerta, el efectivos se hicieron presentes en el lugar donde encontraron al conductor y único pasajero de una camioneta marca Ford Ranger de color gris, debajo de la misma. El sujeto tenía parte de su pierna izquierda por debajo de rueda delantera izquierda del rodado.

Luego de brindarle la asistencia necesaria, el sujeto de 59 años indicó que estacionó su camioneta a la vera de la ruta para descender a orinar y fue en ese momento que se cayó. Pero por el momento se desconoce el motivo por el cual su pierna quedó atrapada debajo del rodado.

Además, personal del SAME y Seguridad Vial se hicieron presentes en el lugar donde le realizaron el test de alcoholemia el cual arrojó positivo con 2.26 gramos de alcohol en sangre. Finalmente, nuestro medio pudo saber que el conductor no resultó con lesiones de consideración por lo que no fue necesario su traslado hacia el hospital.