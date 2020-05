«Ni siquiera fingen estar a cargo»: Obama criticó la respuesta de EEUU ante la pandemia

El expresidente de EE.UU., Barack Obama, ha criticado este sábado la respuesta del Gobierno estadounidense ante la crisis sanitaria. Las declaraciones fueron emitidas durante su intervención en la graduación en línea de las universidades y colegios universitarios históricamente negros (HBCU, por sus siglas en inglés).

«Más que nada, esta pandemia ha roto completamente, finalmente, el telón sobre la idea de que muchas de las personas a cargo saben lo que están haciendo. Muchos de ellos ni siquiera fingen estar a cargo», expresó Obama.

Asimismo, el exmandatario señaló que la llegada del nuevo coronavirus puso de manifiesto «las desigualdades subyacentes y las cargas adicionales que las comunidades negras han tenido que soportar» a lo largo de los años en el país, refiriéndose al «impacto desproporcionado de covid-19» en las comunidades afrodescendientes.

Thank you @BarackObama for your support for HBCUs—and for believing in the Class of 2020 as they set out to change the world. #ShowMeYourWalk pic.twitter.com/dqgqvbmksS

— UNCF (@UNCF) May 16, 2020