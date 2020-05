Alberto Fernández adelantó que sigue la cuarentena: “Dio buenos resultados”

Alberto Fernández dio pistas de que la cuarentena seguirá las próximas semanas. El presidente destacó que el confinamiento dio «resultados» y volvió a cruzar a aquellos sectores que privilegian la economía.

«No es, como algún tonto repite, que nos enamoramos de la cuarentena. Vamos a seguir haciendo esto porque está visto que es lo que hay que hacer. Si no, miren los resultados«, afirmó Fernández durante un acto en la planta de Wolkswagen, en General Pacheco, que ayer reabrió sus puertas. «No debemos dudar de lo que hemos hecho, no debemos preguntarnos si hicimos bien. Miren los resultados», recalcó.

Fernández insistió en rechazar la dicotomía entre salud y economía, y repitió que los países que se inclinaron por lo segundo también sufren la debacle. «Si todos vamos a tener ese resultado económico, debemos privilegiar la vida de la gente. Es eso lo que hemos hecho y es eso lo que vamos a seguir haciendo», agregó en otra firme de que todo continuará igual o con muy pocos cambios.

«Nos preocupa el cuidado de la gente tanto como la productividad y el desarrollo de la economía argentina», aseguró Fernández, que se mostró con Axel Kicillof en medio de la polémica con Horacio Rodríguez Larreta por la flexibilización de la cuarentena en la Ciudad.

«No está dicho que quien no fue severo con estos cuidados y dejó que la economía fuera funcionando le haya ido mejor. El otro día puse el ejemplo sueco no para abrir juicio sobre Suecia. Solo quise decir que Suecia, que fue más flexible, tiene los mismos resultados económicos que aquellos que hicimos cuarentena. Porque el problema es del mundo», completó.

En la misma línea, Kicillof advirtió que la normalidad «no existe más» y dijo que abrir todo nuevamente sería un «suicidio». El gobernador lo dijo en medio de las presiones de los intendentes para que les permita la reapertura de los comercios en el Conurbano.

«Muchos piden volver a la normalidad con esos discursos de la economía. Pero la normalidad no existe más, no se puede volver a la normalidad. Es un sueño, una fantasía o un suicidio colectivo. Porque el virus está circulando y se lo puede contener pero no controlar», sostuvo el mandatario bonaerense.

«Por eso hay que mantener al extremo las medidas sanitarias. Y mientras, reactivar el proceso productivo pero sin correr riesgos excesivos. Eso es lo que estamos haciendo. Todo lo demás, es un experimento que puede llevar al fracaso», agregó.

Para Kicillof, la cuarentena fue «correcta, pese a que algunos dicen que era precoz y prematura». «Algunos países, el mismo día que Alberto Fernández resolvía el aislamiento, decidieron hacer lo contrario y hoy vemos una evolución de la enfermedad explosiva, con resultados sanitarios muy penosos», completó.

Fuente: La Política Online