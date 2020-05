El FMI celebró el acercamiento entre la Argentina y los bonistas

El Fondo Monetario Internacional destacó el avance en la renegociación de la deuda de Argentina con los bonistas y celebró la buena disposición de ambas partes.

«Estamos entusiasmados por la disposición de ambos lados por continuar las discusiones para llegar a un acuerdo», indicó el vocero del organismo, Gerry Rice.

Si bien reiteró que el FMI «no se involucra directamente en el proceso», reconoció que están esperando «que se pueda encontrar un acuerdo que prepare el escenario para un camino sostenible para la economía argentina en el futuro».

On Argentina’s bilateral negotiations with private creditors, we’re encouraged by the willingness of both sides to continue talks to reach an agreement. We hope an agreement can be found to set a sustainable path going forward. #Argentina pic.twitter.com/k47528RAFh

— Gerry Rice (@IMFSpokesperson) May 21, 2020