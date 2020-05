Twitter etiquetó un mensaje de Donald Trump como engañoso

En un movimiento importante en un año electoral, la empresa Twitter colocó por primera vez este martes una etiqueta en un tuit de Donald Trump en la que advierte que hay que chequear una información que estaba siendo suministrada por el presidente.

El mandatario respondió enseguida, con otros mensajes en Twitter, diciendo que la red social está «interfiriendo en la campaña electoral».

La cuenta de jefe de la Casa Blanca, que tiene más de 80 millones de seguidores, es un arma fundamental para su dueño, sobre todo en la campaña electoral, porque desde esa plataforma tiene una conexión directa con sus votantes, critica a sus rivales, plantea temas y debates y también retuitea elogios de sus simpatizantes.

Desde hace tiempo la empresa Twitter viene siendo criticada por ser demasiado benévola con las cuentas de los líderes mundiales que emiten información falsa o sesgada. El presidente estadounidense ya es conocido por su propensión a brindar información manipulada, conspirativa o errónea para su provecho. Una investigación del Washington Post reveló que en sus primeros tres años de mandato, el presidente dijo mentiras y emitió datos dudosos en 16.000 ocasiones.

La decisión de Twitter escaló las tensiones entre Washington y Silicon Valley en un año electoral y fue hecha en respuesta a dos tuits recientes de Trump. Los mensajes decían que los votos por correo son fraudulentos, algo que es falso. La etiqueta que colocó Twitter a esos mensajes fue: “Buscá los hechos sobre los votos por correo”, una manera diplomática de decir que la información necesita ser corroborada.

….living in the state, no matter who they are or how they got there, will get one. That will be followed up with professionals telling all of these people, many of whom have never even thought of voting before, how, and for whom, to vote. This will be a Rigged Election. No way!

