La Argentina extendió otra vez el plazo de negociación de la deuda hasta el 24 de julio

A las 18 horas venció el plazo para la aceptación de la propuesta de reestructuración del Gobierno y por eso el gobierno busca ampliarlo para extender las negociaciones que se trabaron a pocos centavos por dólar de un acuerdo. Fuentes oficiales confirmaron que van a extender las negociaciones y lo harán hasta el 24 de julio.

Por ende, se espera un fin de semana de mucha actividad en el Ministerio de Economía para consolidar un acercamiento con los fondos acreedores y un mes más con la agenda económica concentrada en la reestructuración de la deuda.

Estimaciones del sector privado ubican debajo de los 200 millones de dólares al año la diferencia entre la postura oficial y la de los acreedores, es decir el equivalente a lo que el Banco Central a veces vende en un día para controlar la volatilidad cambiaria. Pero además del nivel de la propuesta, hay diferencias entre las formas en las que se llegan al nuevo valor presente neto de la oferta y sobre todo grandes discrepancias en el marco legal en el que se encuadrarían los nuevos bonos.

«Argentina cree firmemente que una reestructuración de deuda exitosa contribuirá a estabilizar la condición económica actual, mitigando las restricciones a mediano y largo plazo sobre la economía de Argentina, las cuales fueron creadas por la actual carga de deuda, y reencauzando la trayectoria económica del país hacia el crecimiento a largo plazo. Argentina y sus asesores pretenden aprovechar esta extensión para continuar con las discusiones y permitirles a los inversores continuar contribuyendo con una reestructuración de deuda exitosa», señalaron desde el Ministerio de Economía en el comunicado oficial.

Dos grandes grupo de acreedores, los Ad Hoc y los del Canje- exigen que a toda nueva deuda argentina se le aplique la «indenture 2005» y el gobierno se opone tajantemente a este pedido que va en contra de las mejores prácticas internacionales. El mismo Mark Sobel, ex representante de los Estados Unidos ante el FMI hasta 2018 y uno de los diseñadores de las cláusulas de acción colectiva mejoradas que la comunidad internacional adoptó en 2014, salió a respaldar públicamente la postura de Guzmán.

«Todo acuerdo debería usar las cláusulas de acción colectiva mejoradas de la ICMA (Asociación Internacional de Mercado de Capitales) respaldadas por el G20 y el FMI. Estas cláusulas son ahora el claro estándar internacional», dijo Sobel en su cuenta de twitter.

Any deal should use the G20/IMF endorsed ICMA enhanced collective action clauses. These clauses are now the clear international standard.

Why is that not the case in this proposal? https://t.co/qGTc1hgwgB

— Mark Sobel (@sobel_mark) June 19, 2020