“Esta es la última oferta; espero que la entiendan”, dijo Fernández sobre la deuda externa

El Presidente Alberto Fernández aseguró que la nueva oferta de reestructuración de deuda externa presentada por la Argentina representa «el máximo esfuerzo» y «la última oferta», con lo cual espera que los acreedores «la entiendan».

«Se hizo una oferta, vimos que estábamos lejos de sus aspiraciones; la revisamos e hicimos el máximo esfuerzo y esta la última oferta; espero que la entiendan», aseveró esta tarde el mandatario en declaraciones a FM La Patriada. .

En este sentido, destacó la voluntad de la Argentina de «acercarse» a los acreedores y, al mismo tiempo, reafirmó que el país no pagará la deuda «postergando los intereses de los argentinos».

«Estamos tratando de acercarnos con los acreedores, ya hemos hecho el último esfuerzo. Como me comprometí ante el pueblo que me votó: no vamos a pagar la deuda postergando los intereses de los argentinos y esto es lo que podemos», aseguró Fernández.

El Presidente agregó: «No podemos más que esto y esperamos que lo entiendan porque no nos vamos a mover de esto».

«Trabajamos con mucha seriedad y de muy buena fe, y eso lo ha reconocido el Fondo Monetario Internacional (FMI), el G20, Francia y Alemania; todos elogiaron el esfuerzo argentino, que se da en este contexto de pandemia», concluyó el mandatario.

El presidente resaltó hoy que «la Argentina, en términos técnicos, está preparada para llevar adelante esta etapa de prueba de la vacuna» para prevenir el coronavirus y expresó su anhelo de que, cuando ya esté aprobada, la vacuna «llegue al país» en simultáneo con su llegada a los países centrales.

Fernández expresó además que el gobierno aspira a que se haga un «amplio debate» sobre cómo se accede a que intervenga en un caso la Corte Suprema de la Nación, que actualmente es sólo a través de un recurso extraordinario, en el marco de la reforma judicial que impulsa su gestión.

«Hay que revisar cuándo la Corte debe intervenir, no sólo cómo funciona y la cantidad de miembros, sino también cómo se accede a la Corte, que se llega sólo por un recurso extraordinario reglamentado por una ley de hace muchísimos años», reflexionó el Presidente.

En otro tramo del diálogo, el mandatarioadvirtió que «nunca había pasado» en la historia que la Justicia fuera utilizada «para la persecución de opositores, como ocurrió en los últimos 4 años», durante la gestión de Cambiemos.»Es de una gravedad increíble», analizó.

En ese mismo sentido Fernández pidió «terminar con este tiempo de odio» porque -aseguró- el odio «paraliza» y sólo «tira para atrás».

«Creo en el disenso y en la diversidad de todo tipo, pero no crean que la diversidad es posible si no nos respetamos», expresó el Presidente, quien advirtió que se trata de «respetar y sólo no tolerar».

Durante la entrevista radial, Fernández aseguró que la pandemia de coronavirus mostró a la economía que «las empresas murieron más que las personas» y el capitalismo «se dio cuenta de que, cuando se morían los consumidores y los trabajadores, la especulación no alcanzaba».

Fuente: Télam