El FMI aceptó iniciar la negociación con la Argentina y dijo que el acuerdo buscará “reducir la pobreza y el desempleo”

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional Kristalina Georgieva afirmó este miércoles que el nuevo programa de asistencia financiera que comenzarán a negociar el organismo y el Gobierno argentino apuntará a “reducir la pobreza y el desempleo”, sin descuidar “la estabilidad macroeconómica”.

Horas después de haber mantenido una conversación con el presidente Alberto Fernández, la funcionaria del Fondo aceptó la invitación argentina para empezar una nueva negociación formal en busca de un acuerdo financiero que reemplace al vigente, firmado en 2018 por Mauricio Macri y su predecesora en el FMI, Christine Lagarde.

“Hoy mantuve una conversación muy constructiva y positiva con el presidente Fernández y el ministro Guzmán. Hablamos de los importantes desafíos que enfrenta Argentina, incluso debido a la pandemia mundial, y las prioridades del gobierno argentino de cara al futuro, en particular la necesidad de revitalizar la economía y seguir protegiendo a los más vulnerables”, consideró Georgieva.

“En este contexto, el Presidente Fernández me notificó la solicitud de su gobierno de iniciar negociaciones sobre un nuevo programa respaldado por el FMI”, continuó. El ministro de Economía Martín Guzmán y el presidente del Banco Central Miguel Pesce enviaron además una carta a Georgieva con un mensaje de agradecimiento por el rol del organismo durante la negociación con los acreedores.

En esa comunicación, los funcionarios argentinos aseguraron que buscarán un programa financiero distinto al que está vigente, que obliga al país a devolver en los próximos años unos U$S44.000 millones del préstamo acordado por el Gobierno anterior. Además, el jefe del Palacio de Hacienda y el titular del BCRA se comprometieron a iniciar un camino de reducción del déficit fiscal.

“Esperamos profundizar nuestro diálogo sobre cómo podemos apoyar los esfuerzos del gobierno para enfrentar el impacto de la pandemia, impulsar el crecimiento y la creación de empleo, y reducir la pobreza y el desempleo al mismo tiempo que fortalecemos la estabilidad macroeconómica en beneficio de todos los argentinos”, dijo Georgieva en un comunicado.

Very constructive call with Pres. @alferdez on actions needed to reinvigorate #Argentina’s economy, create jobs and support the most vulnerable. We look forward to deepening our dialogue in the context of today’s request for an IMF-supported program. https://t.co/50dnXyYZWM pic.twitter.com/E27AF05sDR

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) August 26, 2020