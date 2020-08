Duhalde dijo que tuvo “un comportamiento psicótico” al hablar de un golpe contra Alberto

Eduardo Duhalde aseguró que tuvo «un comportamiento psicótico» días atrás cuando aseguró que podría haber un golpe de Estado contra Alberto Fernández. El ex presidente reveló este jueves que planteó públicamente la posibilidad de una interrupción democrática porque un militar «con entidad» le dijo que había sectores de las Fuerzas Armadas que conspiraban en ese sentido.

«Me dijeron que estaban preparando un golpe de Estado», destacó el ex mandatario, y relató que apenas se enteró sintió miedo y llamó a la vicepresidenta Cristina Kirchner, que lo derivó con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, a quien le reveló el nombre del uniformado que le había aportado el dato.

En declaraciones al canal A24, Duhalde explicó el motivo de las declaraciones que realizó el pasado lunes que generaron fuerte polémica y rechazo de todos los sectores de la política nacional. «Lo que a mí me motoriza y me moviliza es el miedo, el miedo profundísimo a los golpes militares«, resaltó el ex jefe de Estado.

No obstante, admitió que «no tendría que haber dicho» que las elecciones del próximo año no se iban a realizar, y atribuyó esos dichos a «un desenganche de la realidad» momentáneo provocado por la pandemia y la cuarentena.

«Yo hace mucho tiempo vengo hablando de la pandemia, que produce actitudes psicóticas, un desenganche de la realidad, y alguien dice cosas que en su sano juicio no lo diría», señaló el ex presidente, y consideró: «Yo no estoy exento, no me reconozco diciendo lo que dije».

El ex presidente contó que cuando habló con Rossi, el ministro le dijo que estaba convencido de que las Fuerzas Armadas no volverían a participar de un golpe. Además, relató que luego de la polémica que generaron sus dichos dialogó con radicales y con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y «todos» le aseguraron que se quedara «tranquilo, que Agustín Rossi tenía razón».

«Yo a Rossi le dije quién me dijo» lo de los supuestos preparativos, indicó Duhalde, y negó que haya sido Juan José Gómez Centurión, al ser consultado al respecto. «No lo conozco a Centurión», afirmó el dirigente bonaerense. Tras las críticas que recibió por sus declaraciones, Duhalde respondió: «A todos los que hablaron, que sepan que yo hablé primero con el Gobierno».

Fuente: La Política Online