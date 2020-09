“Cuando termine la pandemia va a haber un banderazo de los argentinos de bien”

Alberto Fernández participó este jueves, junto a funcionarios nacionales, legisladores, intendentes y referentes del peronismo, de un acto con militantes del Partido Justicialista. Aunque fue a través de la plataforma Zoom, el jefe de Estado pronunció un encendido discurso en el que arengó a sus compañeros a redoblar los esfuerzos para mantenerse “más unidos que nunca” y apuntó duro contra la oposición y quienes marcharon el #17A, al prometer para «cuando termine la pandemia” un “banderazo de los argentinos de bien”.

Desde la Quinta de Olivos, rodeado por el secretario general de Presidencia, Julio Vitobello, y el diputado Eduardo Valdés, otro dirigente de su extrema confianza, el jefe de Estado se sumó a un encuentro organizado por el intendente de Berazategui, Juan José Mussi, y que tuvo al presidente del PJ a nivel nacional, José Luis Gioja, y al titular del partido en territorio bonaerense, Gustavo Menéndez; como dos de los oradores.

Con el lema “Alberto-Cristina, frentetodismo al palo” como eje del encuentro, Alberto Fernández realzó “el secreto de la unidad” y lamentó que el peronismo haya tenido “un tiempo de desencuentro que facilitó que otros llegaran al poder y que esos otros volvieran a lastimar a los que menos tienen”.

“Este no es el momento de ver quién es más peronista, cristinista, kirchnerista o albertista: este es el momento de ser frentetodista y estar más juntos que nunca”, afirmó.

La reflexión incluyó una autocrítica: “Si hay algo que yo no me perdono es no haberme dado cuenta y haberme dejado llevar por actitudes personales o por ciertas necedades que hubo en todos nosotros, que nos desunieron. ¿Y en la desunión que permitimos? Que llegaran al poder los que siempre les hacen daño a los que menos tienen. Y eso es lo que no me puedo perdonar yo y no nos debemos perdonar nosotros. Creo que todos entendimos la importancia de estar unidos, entender que no es un tema secundario”, remarcó.

Luego, el jefe de Estado subió el tono y buscó arengar, con un mensaje crítico a la oposición y quienes convocaron a la marcha del #17A. «Cuando no hagan falta los barbijos y podamos salir a la calle, vamos a mostrarle a la Argentina lo que es un banderazo. Yo no veo la hora que la pandemia se termine, porque estoy seguro que ese día vamos a salir a la calle y ese día si va a haber un banderazo… Ese día va a haber un banderazo. Ese día sí va a haber un banderazo de los argentinos de bien, de los argentinos que queremos al argentino de al lado, de los argentinos que no queremos muertes, de los argentinos que no dudamos que somos libres, de los argentinos que trabajamos para que seamos más libres, sacando el peso de la deuda que teníamos con los acreedores, de los argentinos que nos quedamos y no nos fuimos a Suiza. Ese día vamos a hacer el banderazo. No lo duden, compañeros».

Fuente: Clarín.