El Gobierno denunció que la AFI macrista espió a los familiares del ARA San Juan

El gobierno nacional sumó una nueva denuncia judicial contra la AFI macrista, esta vez por el presunto espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del ARA San Juan, mientras el submarino aún permanecía desaparecido.

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, presentó este miércoles ante la Justicia Federal de Mar del Plata la denuncia y pidió la citación a indagatoria del ex director general del organismo, Gustavo Arribas; de la ex subdirectora Silvia Majdalani; y del ex presidente Macri, entre otros. Asimismo, se solicita la indagatoria del ex jefe de la Delegación Mar del Plata y del exdirector de Reunión Interior del organismo.

Caamaño subrayó que las tareas de espionaje a familiares «no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado» sino que «sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido». Es por eso que la considera «lisa y llanamente producción de inteligencia ilegal».

«El material acompañado demuestra que la AFI hizo inteligencia sobre familiares, amigos y allegados de los tripulantes del ARA San Juan, y ello por el solo hecho de pertenecer al colectivo de familiares de las víctimas del hundimiento«, agrega el escrito.

El material fue encontrado en soportes digitales en la Delegación Mar del Plata de la AFI y fueron analizados con motivo de un requerimiento judicial realizado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, en el marco de otra causa.

Según los registros, constan seguimientos efectuados en las manifestaciones que se llevaron adelante en Mar del Plata, cuando las tareas de búsqueda y rescate todavía no habían dado con los restos de la nave. «Los informes, fechados entre enero y junio de 2018, muestran seguimientos sistemáticos y fotografías tomadas frente a la Base Naval de Mar del Plata o durante otras actividades realizadas, por ejemplo, en el Consejo Deliberante de esa ciudad o en el monumento al General San Martín, tanto de las columnas, como a referentes de los grupos de familiares», explicó la AFI en un comunicado.

Poco después de conocida la denuncia de Caamaño, el abogado Luis Tagliapietra, padre de una de las víctimas del submarino ARA San Juan, calificó como «perversa» la maniobra. «Esto es perverso, y confirma lo que yo ya había denunciado en 2018», afirmó.

El padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra recordó que en marzo de 2018 «lo denuncié, tuve una seguidilla de intervenciones en mi mail y en el teléfono», y afirmó que la denuncia fue presentada en «la fiscalía federal de Caleta Olivia, pero lamentablemente no hicieron nada». «Fue muy grotesco y yo me di cuenta inmediatamente. Otros familiares también me decían que, por ejemplo, les aparecían mensajes de WhatsApp como leídos cuando no los habían abierto», contó Tagliapietra.

«Lo que más me horroriza es que dicen que además nos seguían, nos fotografiaban, y esto nosotros lo percibimos cuando acampamos en Campo de Mayo», explicó. Al ser consultado respecto de a quién le cabe la responsabilidad en estas presuntas maniobras de espionaje opinó que «hay que empezar por el ex presidente Macri, y el ex ministro Aguad».

Fuente: La Política Online