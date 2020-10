Cafiero a Cambiemos: “Van camino a convertirse en una ultraderecha antidemocrática y minoritaria”

Santiago Cafiero le pegó duro a Cambiemos durante su informe de gestión en el Senado, donde además de rememorar datos económicos del Gobierno de Mauricio Macri acusó a su frente político de estar casi al margen de la democracia.

Fue ante una pregunta de la senadora radical Pamela Verasay, que el jefe de Gabinete tomó para su lapidaria definición: «Si la oposición no baja los decibeles, si no se aleja del discurso del odio, va a camino a convertirse en una ultraderecha antidemocrática y minoritaria«, sostuvo al final de su tanda de respuestas a los cambiemistas.

«Esta suerte de terraplanismo político, de agitar, no lleva a ningún lado. Quieren discutir sobre valores democráticos, libertades; hasta incluso se discute cuestiones lógicas y válidas de la ciencia. Me parece que no es el camino«, sugirió.

Cafiero empezó su segunda exposición del año ante el Senado a las 14.15 con un discurso de 47 minutos que repasó las consecuencias económicas de la pandemia y las medidas que se tomaron para paliarla. Cristina Kirchner lo escuchó desde el estrado y cuando llegaron las preguntas le dejó el sillón a Claudia Ledesma, la presidenta provisional.

«Tomamos medidas inéditas por el tiempo, la escala y la erogación de recursos públicos que estas demandaron. Nosotros no llegamos al gobierno para poner excusas, ni echarle la culpa a nadie ni a decir que `pasaron cosas´. Lo que estamos buscando es que se conozca la envergadura y el grado que tiene esta crisis que golpea al mundo y a la Argentina», se jactó el jefe de Gabinete, en alusión a una de las frases recordadas de Macri para recordar sus crisis.

«No somos comentaristas de la realidad, no nos quedamos lamentando. Apenas la pandemia tocó nuestro país actuamos rápido para fortalecer el sistema de salud pero también para atender a los más vulnerables y apuntalar a los que producen y a los que trabajan. No declamamos federalismo, lo practicamos».

Repasó la inversión del 6.9% del PIB en políticas de reactivación, que incluyen planes como el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) a 338 mil trabajadores, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a 9 mil personas, la incorporación de 3.500 nuevas camas de cuidados intensivos en el país, la compra de 4 mil respiradores y 15 mil recursos didácticos.

«Venimos de la irrupción de una fuertísima crisis de balanza de pagos en 2018 y 2019, que incluyó el préstamo stand by más grande en la historia del Fondo Monetario. Como resultado, vimos los peores indicadores financieros, productivos y sociales en casi 20 años».

Cafiero dedicó buena parte de su discurso inicial a elogiar la negociación de la deuda con los bonistas extranjeros, aceptada por el 99% de los acreedores, que permitirá sumar 2 puntos del PBI al presupuesto de 2021, 1 dedicado a la obra pública.

«La deuda fue irresponsable y sólo para sostener un modelo que lo único que hizo es profundizar un modelo de pobreza y exclusión. Tuvimos que ver como los mismos que habían generado la deuda nos decían que no estábamos entendiendo. Hablaban de fracaso en la negociación: el único fracaso que ven es cuando se miran al espejo. Porque lo que se consiguió es histórico», dijo el jefe de Gabinete y enumeró el ahorro de intereses hasta 2024.

«Hay sectores que insisten en volver a poner contra la pared a Argentina. No les alcanzaron los 44 mil millones de dólares del FMI para salir a tiempo de esa bicicleta financiera que les había prometido Macri, que no llevaba a Argentina a ningún lado, pero a ellos sí. Pero tengan en cuenta que no reestructuramos la deuda para volver a los fracasos anteriores, que pusieron en peligro la soberanía argentina».

«No vamos a hacer lo mismo pero más rápido; vamos a un modelo de producción y empleo. Y vamos a negociar con el FMI de cara a la gente y al Congreso», completó Cafiero y con Cristina a sus espaldas, citó a Néstor Kirchner para pedir un mayor autoestima. «La pandemia a todos nos quitó algo. Consumimos recursos que necesitábamos para crecer. Hubo noticias falsas. Y nos empujó al desanimo».

«Nombró como 15 veces a Macri», se indignó la macrista Laura Rodríguez Machado, que puede permanecer en el recinto por ser autoridad de la Cámara. Entre los senadores que se sumaron estuvieron la formoseña Teresa González, del Frente de Todos; y la riojana Clarita Vega, del interbloque federal, una bancada que votó en contra del protocolo de sesiones remotas.

Rodríguez Machado le recriminó la escasa ayuda nacional para controlar los incendios. Cafiero informó que se multiplicó por cuatro la inversión en el plan nacional de manejo del fuego y apuntó contra la justicia: «El 95% son intencionales, hay un poder del Estado que es la justicia que debería actuar».

Confirmó que Eduardo «Wado» De Pedro negocia con el gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá desbloquear las rutas nacionales, un reclamo que llegó de cordobeses y mendocinos como Julio Cobos, vecinos de los puntanos.

Ante una consulta del entrerriano Alfredo De Angeli, del PRO, prometió 11500 millones de pesos para invertir en pequeños productores, una compensación que fue incluida en la ley de solidaridad productiva de diciembre, que aumentó las retenciones a las exportaciones. «Y están disponibles al decreto 386», dijo y prometió una inversión de 1726 del Senasa.

Volvió a chocar por la demora en la definición del índice de movilidad jubilatoria que Alberto Fernández se demora en definir, después de anular en diciembre la que tenía Macri y decretar aumentos trimestrales. «No se la voy a dejar pasar: la fórmula de Macri perforó 19.5% el poder adquisitivo de los jubilados. Esta año hay un 7.6% de aumento en términos reales», se defendió Cafiero y unas horas más tarde, ante las preguntas del oficialismo, agregó que los ancianos reciben un promedio de 3700 pesos mensuales por acceder a medicamentos gratis.

Negó una vez más haber favorecido a la provincia de Buenos Aires en el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y los vinculó a la distribución tradicional de la coparticipación, que delega más volumen de recursos en provincias más grandes.

