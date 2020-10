Maradona a Macri: “Hacete cargo, querido, ya lo dijo tu padre”

Maradona salió a responderle a Mauricio Macri luego de que lo criticara en una entrevista por TV y dijo que Argentina «ya no es más el país de Ricachón y sus amigos».

«Yo le pido al pueblo argentino que apoye a este gobierno. Que lo haga desde sus casas, desde las redes. Porque este gobierno no es de Alberto y Cristina. Es de todos», indicó el ídolo más grande de la historia del fútbol.

Macri lo había criticado en TN, cuando trazó un paralelismo entre el Diego y Cristina Kirchner, a quien acusó de tener «secuestrado» el peronismo desde hace 10 años.

«Tuve que hace algo durísimo porque también era mi ídolo, el ídolo de todos los argentinos. Fue sacar a Diego Maradona de Boca y de ahí se construyó. El peronismo está ante el mismo desafío: lograr separarse con Cristina Kirchner», dijo Macri.

«Y a vos Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado», indicó Maradona en su Instagram. «Fui yo el que dejó el fútbol, para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía, y no le hice mal a nadie», explicó.

«Pero por más bombas de humo que tires, vos sabés que tus decisiones le cagaron la vida a dos generaciones de argentinos. Hacete cargo, querido. Ya lo dijo tu padre…», chicaneó el astro.

No fue la única reacción que generó la entrevista de Macri. El ex presidente dijo que no debió «delegar la negociación política, en el ala más política, filoperonista», como definió al «grupo» de Emilio Monzó y Rogelio Frigerio. Este sector de Cambiemos le recordó al ex presidente que la estrategia política durante su gobierno la definía Marcos Peña.

Fuente: La Política Online