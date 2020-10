El FMI destacó las medidas del Gobierno para frenar la brecha cambiaria

Luego de hablar con el ministro de Economía, Martín Guzmán, la directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, emitió un breve comunicado este lunes, en el que destacó las medidas que tomó el Gobierno para buscar frenar la brecha cambiaria

“Continuaremos apoyando a las autoridades mientras trabajan para aliviar las presiones cambiarias, anclar la estabilidad económica y sentar las bases para la recuperación”, sostuvo Georgieva en redes sociales.

Great talking with @Martin_M_Guzman today on #Argentina’s road ahead. We’ll continue to support the authorities as they work towards easing foreign exchange pressures, anchoring economic stability & laying the foundations for recovery.

