Cristina Fernández: “Lo que no aceptan es que el peronismo volvió al gobierno”

La vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner escribió hoy una extensa nota en la que repasa el primer aniversario del triunfo electoral del Frente de Todos que coincide este martes también con el décimo aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner.

En la nota que fue subida al sitio web www.cfkargentina.com, la vicepresidenta hace alusión a distintos temas de actualidad como la falta de dólares en el país, la crisis heredada del macrismo y profundizada de la pandemia, el empresariado argentino y hasta deslizó una crítica a «funcionarios que no funcionan».

El texto escrito por Cristina Fernández se divide en tres partes, tres certezas para analizar la actualidad política, social y económica de la Argentina.

«Como todos y todas saben, no concurro a actividades públicas u homenajes que tengan que ver con aquel 27 de octubre. Tal vez sea un mecanismo inconsciente de no aceptación ante lo irreversible. No sé… Ya saben que la psicología no es mi fuerte. Pero además resulta que mañana también se cumple un año del triunfo electoral del Frente de Todos. ¿Qué increíble, no? Que la elección presidencial en la que volvimos a ganar haya coincidido justo con el 27 de octubre. Licencias que se toma la historia«, inicia el texto al que lo acompaña una foto de Néstor Kichner.

En la «primera certeza», Cristina repasa los ataques que sufrió por parte de gran parte de la prensa en donde se les atribuían «defectos» que provocaban innumerables críticas a su persona.

«Durante mucho tiempo se sostuvo que uno de los problemas centrales durante mis dos mandatos como presidenta eran las formas: “no escucha”, “es confrontativa”, “no dialoga”, “no habla con los periodistas, “no responde preguntas”. Aún recuerdo un programa de televisión que armó un “coro de periodistas” que gritaban “queremos preguntar”. Por supuesto, nunca creí que ese fuera el problema. Como dice Máximo y conté en Sinceramente: “¿Y vos que creías? ¿Qué lo de las AFJP, las retenciones, YPF, paritarias libres y juicios de lesa humanidad eran gratis?”.

En ese sentido destacó que Alberto Fernández no tiene ninguna de esas características que a ella le atribuían y concluyó que el problema «no son las formas», porque en realidad «lo que no aceptan es que el peronismo volvió al gobierno y que la apuesta política y mediática de un gobierno de empresarios con Mauricio Macri a la cabeza, fracasó«

Primera certeza: Castigan al Presidente como si tuviera las mismas formas que tanto me criticaron durante años. A esta altura ya resulta inocultable que, en realidad, el problema nunca fueron las formas. En realidad, lo que no aceptan es que el peronismo volvió al gobierno y que la apuesta política y mediática de un gobierno de empresarios con Mauricio Macri a la cabeza, fracasó. Es notable, sobre todo en el empresariado argentino, el prejuicio antiperonista. Notable y además inentendible si uno mira los resultados de los balances de esas empresas durante la gestión de los gobiernos peronistas o kirchneristas -como más les guste-. Este prejuicio no encuentra explicación ni desde la política, ni desde la economía, y a esta altura me permito decir que ni siquiera desde la psicología… aunque ya les advertí que de eso no sé. Pero no quedan dudas que esta actitud incomprensible ha sido y es una de las dificultades más grandes para encauzar definitivamente a la Argentina.

Por otro lado, en «la segunda certeza», la vicepresidenta hizo hincapié en las versiones de que Alberto Fernández no gobernaría y que no tendría autoridad.

«Como se han quedado sin la excusa de las formas, tuvieron que pasar a un segundo guión: “Alberto no gobierna”, “la que decide todo es Cristina”, “rencorosa” y “vengativa”, que sólo quiere solucionar sus “problemas judiciales”, señaló.

En esa parte del texto argumentó porqué esas posturas no tienen asidero en la realidad. «Si algo tengo claro es que el sistema de decisión en el Poder Ejecutivo hace imposible que no sea el Presidente el que tome las decisiones de gobierno. Es el que saca, pone o mantiene funcionarios. Es el que fija las políticas públicas. Podrá gustarte o no quien esté en la Casa Rosada. Puede ser Menem, De La Rúa, Duhalde o Kirchner. Pero no es fácticamente posible que prime la opinión de cualquier otra persona que no sea la del Presidente a la hora de las decisiones».

Respecto a este tema Cristina concluyó como «segunda certeza» que «en la Argentina el que decide es el Presidente. Puede gustarte o no lo que decida, pero el que decide es él. Que nadie te quiera convencer de lo contrario. Si alguien intentara hacerlo, preguntale que intereses lo o la mueven».

Por último, en la «tercera certeza», la vicepesidenta de la Nación se refirió al problema del dólar y de la economía bimonetaria y propuso como solución un acuerdo entre sectores económicos, políticos, sociales y mediáticos para poder solucionarlo.

«La Argentina es ese extraño lugar en donde mueren todas las teorías. Por eso, el problema de la economía bimonetaria que es, sin dudas, el más grave que tiene nuestro país, es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad y con ella se puede hacer cualquier cosa menos ignorarla».