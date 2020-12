La red de mujeres políticas solicitaron la urgente sanción de la Ley Provincial de Paridad de Género en la Legislatura de la Provincia. «Esperamos que en labor parlamentaria se apoye el proyecto y acompañen la iniciativa para que mañana sea tratado en el recinto», indicaron desde el sector.

Participaron de la presentación de la iniciativa este miércoles, numerosas legisladoras de diferentes partidos políticos, tanto de la oposición como del oficialismo, gremialistas, referentes de instituciones y de colegios de nuestra provincia.

Según explicó la red, el objetivo es que es lograr una representación equilibrada entre varones y mujeres en todos los procesos decisión, así como al sector privado y la sociedad en su conjunto.

En el caso puntual de la provincia de Jujuy, indicaron que la ley de cupo neutro actual, según la cual no puede haber más de dos candidatos consecutivos del mismo sexo, genera listas electorales donde el cupo se respeta, y un 30% de las mismas está compuesto por mujeres, pero, por las características del sistema electoral de la provincia de Jujuy entre otros factores, resultan electas en una proporción menor.

«De esta conjunción normativa surge que los cuerpos electivos colegiados de nuestra Provincia, Concejos Deliberantes y Comisiones Municipales, no alcanza actualmente al 30% de representación femenina. Y la Legislatura Provincial desde la sanción de la Ley de Cupo Provincial hasta nuestros días no logra superar porcentaje mínimo dispuesto por el cupo, significando un techo y no un piso», explicaron.

Mary Martinez, integrante de la Red de Mujeres Políticas de la Provincia de Jujuy, explicó que la ley es fundamental porque el sistema patriarcal obstruyó mucho tiempo los derechos de las mujeres y, aunque fue de gran ayuda la ley de cupo, aun no se cumplieron los objetivos.

La gremialista Yolanda Canchi, por su parte, sostuvo que la paridad de género es fundamental para evitar problemáticas constantes como el acoso laboral. Diputadas además hicieron hincapié en que muchas provincias ya sancionaron la ley, y es necesario hacer también se avance en este sentido en la Legislatura de Jujuy y en los Deliberantes de la provincia.

QUÉ PROPONE EL PROYECTO

La Ley Provincial de Paridad de Género busca establecer una participación política equitativa que se regirá por el principio de paridad que implica que todas listas de candidatos, tanto de titulares como de suplentes, estarán integradas por un cincuenta por ciento (50%) de mujeres y un cincuenta por ciento (50%) de hombres.

Todas las listas partidarias utilizarán el mecanismo de alternancia y secuencialidad entre sexos por binomios (mujer-hombre u hombre-mujer) en forma tal que dos personas del mismo sexo no puedan ubicarse en forma consecutiva en la misma nómina. Cuando se trate de nóminas u órganos impares la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno. La autoridad de aplicación no oficializará las listas partidarias que no cumplan con este precepto tanto en elecciones generales como en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias.

«En definitiva, la participación igualitaria de las mujeres es importante por razones de equidad, justicia y democracia. Más democracia, es mejor democracia. Solicitamos enfáticamente, la sanción de una ley de Paridad Política para Jujuy. Exigimos, estar presentes en las definiciones de los temas que nos atañen en igual proporción que nuestros pares varones. Jujuy, necesita hoy de definiciones que se reflejen en acciones y presencias, la participación de todas y todos. Y la paridad en Jujuy espera la voluntad de nuestros legisladores, a que se inscriba como eslabón de la historia y no como impedimento de la misma», sostuvo la Red en un comunicado.