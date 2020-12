El regimen chavista acusó de «tibio» a Alberto Fernández por no liberar a Milagro Sala

El número dos de la dictadura venezolana, Diosdado Cabello, atacó nuevamente al presidente argentino, Alberto Fernández y reiteró algunas de las calificaciones que había pronunciado el pasado 2 de diciembre. Igual que en aquella oportunidad, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente eligió su programa televisivo “Con el Mazo Dando” para cuestionar al jefe de estado sudamericano.

En su programa semanal de los miércoles, en el canal de televisión del régimen, Cabello volvió a calificar al mandatario argentino de ser una persona “tibia”, y reclamó que Milagro Sala continúe encarcelada tras un año de gobierno kirchnerista. “Me hizo alguien un comentario… al Presidente de Argentina no le gusta que le digan que es tibio, pero sí le gusta hacerse el loco cuando a Venezuela la llaman dictadura y su canciller cada vez que puede declara contra Venezuela. Ellos saben que aquí no hay una dictadura, aquí ganó un Presidente como ganó él allá y nosotros exigimos respeto”, cuestionó uno de los máximos jefes de la dictadura chavista.

Cabello, quien es uno de los señalados en el informe de las Naciones Unidas por crímenes de lesa humanidad, nuevamente señaló a Fernández de estar sometido al Fondo Monetario Internacional (FMI). “Tiene la piel delicadita. Yo afortunadamente soy libre, señor Fernández. ¡Afortunadamente! Da tristeza que en escenarios donde Argentina y Venezuela iban juntos cuando estaban el comandante (Hugo) Chávez y (Néstor) Kirchner, ahora la tibieza da por andar separados, no por culpa de Venezuela, precisamente”, dijo.

Y añadió: “No se moleste, señor Fernández. Si usted es tibio, asúmase. Nosotros somos revolucionarios, calientes, hervimos, nuestra sangre está hirviendo. No andamos con medias tintas ni guabineos, aquí en Venezuela nosotros tenemos firmeza, no nos acomodamos para sonreírle a los jefes”. Cabello no aclaró a quién se refería cuando habló de jefes del presidente argentino.

El segundo de la dictadura también se sumó al reclamo de un sector de la alianza electora que conformó el kirchnerismo por la prisión por corrupción que pesa sobre dirigentes políticos como Sala y reprochó que Fernández no actuara sobre el Poder Judicial para lograr su excarcelación. “Milagro Sala está presa todavía, vale. Cuatro años con (Mauricio) Macri y uno con el señor Fernández, y no pasa nada en la justicia argentina”, criticó. La referencia llega en momentos en que el oficialismo impulsa una embestida contra el Poder Judicial, algo que en Venezuela está absolutamente bajo las órdenes del Palacio de Miraflores.

El ataque anterior

En los primeros días de diciembre, Cabello ya había cuestionado con severidad a Fernández. Lo tildó de “tibio y frío” y lo comparó con el ex presidente Mauricio Macri, en una renovada embestida de Caracas hacia el gobierno del Frente de Todos que encabeza.

En su programa semanal en la televisora pública de Venezuela (VTV), Cabello aseguró que hay “falta de solidaridad” por parte del Gobierno de Fernández con la dictadura chavista. “El presidente de Argentina es así como tibio, no sé, ¿verdad?. De tibio pa’ frío. Cuidado si frío nada más. Pero no es Macri, al menos. ¡O uno cree que no es Macri! Uno lee algunas cosas y dice: ¿Dios, para dónde van? Ojalá que se encuentren con Kirchner, con la fuerza de Néstor Kirchner”, cuestionó Cabello.

En aquella oportunidad, Cabello prosiguió: “No lo estoy criticando, ni me meto en asuntos internos. Solo siento la frialdad y la falta de solidaridad entre hermanos que están en la mira del imperialismo. Se sienten superiores… están en la mira del imperialismo”.

Pero entonces no había sido la única voz crítica que sonó desde el chavismo contra Fernández. También desde el canal del Estado, el constituyente Mario Silva profirió duros insultos contra el presidente argentino. “El presidente de Argentina no representa al pueblo argentino”, remarcó Silva, quien comparte con Cabello el horario estelar del canal de televisión de propaganda del régimen venezolano. Desde su programa televisivo La hojilla todas las semanas posiciona el relato del chavismo de y sus blancos internos y externos.

El constituyente comenzó sus ataques por la difusión que le dio Alberto Fernández a la carta enviada por el presidente francés, Emmanuel Macron, tras la muerte de Diego Armando Maradona, en la que calificó como “el sabor amargo de la derrota” la relación que tuvo el futbolista con Hugo Chávez y Fidel Castro.

Fuente: Infobae