Aborto: Snopek se abstuvo, mientras que Fiad y Giacoppo mantuvieron su voto en contra

El aborto legal, seguro y gratuito en Argentina se convirtió en ley, tras más de dos años de debate parlamentario. Los senadores jujeños Mario Fiad y Silvia Giacoppo mantuvieron su voto en contra del proyecto, mientras que el senador Guillermo Snopek fue la única abstención de la sesión.

Pese a que durante el debate, Snopek aseguró: «Estoy a favor de la vida tal cual como lo prescribe nuestro Código Civil, desde el momento de la concepción», llamativamente al momento de la votar se le consultó por su postura, y confirmó que iba a abstenerse.

La duda fue tal que se le consultó nuevamente, y se escucha en el micrófono; «Que lo confirme»; para finalmente registrar la única abstención de la sesión.

GIACOPPO Y FIAD «A FAVOR DE LA VIDA»

El senador por Jujuy, Mario Fiad, fue uno de los primeros oradores y adelantó que su voto iba a ser en contra del proyecto.

Durante su discurso, el referente de la UCR manifestó que sus palabras se iban a centrar en ”los derechos que este proyecto vulnera, de la salud pública que desatiende y de las convicciones a las que ninguna persona de bien puede renunciar”.

”Con este proyecto de la legalización del aborto se busca avanzar mirando de manera sesgada respecto a lo que ocurre en nuestra Argentina”, indicó inicialmente Fiad para luego introducirse de lleno en el desarrollo de sus argumentos.

”El aborto sin dudas es un drama social que se presenta como la solución a mano y no evitará las problemáticas de fondo. Se nos dice que las niñas no deben maternar, las niñas no deben ser abusadas, las mujeres no deben vivir en entornos violentos, el proyecto no resuelve esas tragedias, lo único que hace es pasar a la clandestinidad la violación, el abuso, la pobreza y las desigualdades”.

Finalmente la senadora Silvia Giacoppo, confirmó su posición «a favor de la vida» e hizo alusión a que el proyecto habla precisamente de “interrupción voluntaria“, pero si se analizan desde la semántica las oraciones, la lingüística, y palabras, “la interrupción implica detener, suspender, cortar o pausar, pero este proyecto tiene un defecto grave, la vida no se interrumpe, porque aquí, se termina con una vida“.

“El aborto no se trata de una interrupción porque no se vuelve a reanudar la vida, no podemos hacer vivir de nuevo a ese inocente», dijo.

Por otra parte, la legisladora nacional hizo hincapié en que el aborto tampoco es un tema de salud pública considerando que “no existe aborto seguro, es una práctica totalmente invasiva y nadie habla de las secuelas“, indicó Giacoppo. Posteriormente, también hizo alusión a que la IVE no será gratuita en la Argentina.

“El aborto no es gratuito, porque lo pagamos los ciudadanos que trabajamos, lo paga el Estado, y el Estado somos nosotros“, dijo y luego destacó la importancia de la presencia de los senadores en este debate, “para legislar para la madre, y ese niño, que es otra persona que tiene un ADN propio“.