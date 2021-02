Elisa Carrió arremetió contra el presidente por la campaña de vacunación: “Es un desastre”

La líder de la Coalición Cívica ARI Elisa Carrió se refirió al manejo de la campaña de vacunación contra el Covid-19, a la que calificó como “desastre”. La exdiputada sostuvo que en la Ciudad de Buenos Aires se “manejó mas seriamente la cuestión de salud” y elogió la gestión del ministro de Salud porteño “que hizo un manejo extraordinario”.

Sin embargo, consideró que esa buena respuesta de la Ciudad “se ha visto desdibujada por el manejo de este tema en la provincia de Buenos Aires”.

En relación a la falta de acuerdo con Pfizer, Carrió sostuvo que las diferencias entre el laboratorio y el Gobierno surgen de cuestiones económicas: “El mundo cree que no vamos a pagar nada”, sentenció en diálogo con radio Mitre.

De cara a las próximas elecciones, la referente de Juntos por el Cambio afirmó que el bloque necesita unidad y dijo que ella se ofreció a ser candidata o gobernadora, si fuera necesario. Aunque aseguró que está dispuesta a acompañar a otro candidato que tenga mejores chances “o pueda hacer una mejor campaña” ya que ella está muy pendiente de cuidar su salud.

Pese a eso, aseguró que no se vacunará con la Sputnik V sino que esperará la llegada de otras vacunas. “Yo me voy a vacunar en la medida en que tenga absoluta seguridad. Tengo que tener mucho cuidado con la vacuna porque tengo graves problemas de oxigenación. Si tengo una reacción adversa, me muero”, explicó.

Y cargó contra el Gobierno: “Yo no tengo confianza en un Gobierno que me promete un montón de cosas y no cumple. Ahora bien, si la vacuna es segura hasta los 60 años, me parece perfecto que la gente se vacune… Ahora, ¿van a llegar? Hasta ahora no llegan”.

Fuente: Todo Noticias